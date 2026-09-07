Slušaj vest

Srbija će početak nove nedelje dočekati uz temperature koje će se približavati 35 stepeni, ali već sredinom sedmice sledi velika promena. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 9. septembra kiša bi trebalo da stigne prvo na jugozapad i jug zemlje, dok se 10. i 11. septembra očekuju padavine, pljuskovi i grmljavina i u ostalim krajevima.

Do tada će vreme ostati pretežno stabilno, sunčano i veoma toplo za početak septembra. RHMZ upozorava da se do kraja prve dekade meseca očekuje nastavak nepovoljne meteorološke situacije, uz manjak padavina i temperature iznad prosečnih vrednosti, koje će se kretati između 30 i 35 stepeni.

Početak nedelje doneće sveže jutro, ali će se temperatura tokom dana brzo povećavati.

U ponedeljak u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam stepeni na jugoistoku do 16 stepeni u Beogradu, dok će maksimalna dnevna biti između 29 i 32 stepena.

Slične vremenske prilike očekuju se i u glavnom gradu, gde će najniža temperatura biti od 14 do 16 stepeni, a najviša oko 30 stepeni.

Foto: Marko Karović

U utorak još toplije, u sredu do 36 stepeni

Prema prognozi RHMZ-a, do srede će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme.

Maksimalne temperature početkom sedmice biće između 30 i 34 stepena, dok će u sredu biti još toplije, sa temperaturom koja bi lokalno mogla da dostigne 36 stepeni.

Za ponedeljak i utorak, 7. i 8. septembar, RHMZ je zbog visokih temperatura izdao žuto meteorološko upozorenje. Očekuje se da maksimalna temperatura bude iznad 32 stepena, što predstavlja neuobičajeno visoke vrednosti za ovo doba godine.

Žuti meteoalarm zbog vrućina 8. 9. Foto: RHMZ Printscreen

A onda stiže promena

Preokret se očekuje krajem srede i tokom četvrtka.

Najpre bi u zapadnim krajevima, a potom i u ostatku zemlje, trebalo da dođe do povećanja oblačnosti, uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu.

Prve padavine prognozirane su za sredu, 9. septembar, kada se kiša očekuje na jugozapadu i jugu Srbije. Tokom četvrtka i petka, 10. i 11. septembra, padavine bi trebalo da zahvate i ostale delove zemlje.

Sa promenom vremena uslediće i pad temperature.

RHMZ navodi da se ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja vremenskih prilika na društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove očekuje u drugoj dekadi septembra.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

Visok rizik od požara ostaje problem

Dugotrajan period sa malo padavina i visokim temperaturama predstavlja dodatni problem za stanje na otvorenom.

RHMZ upozorava da će ovakve vremenske prilike i dalje doprinositi visokoj opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom.

Zato će početak sedmice proteći u znaku sunca i velikih vrućina, ali bi već od sredine nedelje vremenska slika trebalo značajno da se promeni.