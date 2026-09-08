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Ko ovog septembra želi da uhvati poslednje dane leta, još može da spakuje kofere i provede 10 noći u Grčkoj za već od 80 evra po osobi!

Čak i miholjsko leto u prvim danima oktobra idealna je prilika za sve koji nisu stigli na more tokom jula i avgusta, ali i za one kojima su visoke temperature, gužve i paprene cene špica sezone odavno dosadile. U septembru je more i dalje dovoljno toplo, dnevne temperature su prijatnije, plaže mirnije, a restorani i šetališta više nisu pod pritiskom najveće letnje navale. Najveća prednost je, međutim, cena!

Kapaciteti za početak i sredinu septembra u mnogim grčkim letovalištima već su umnogome popunjeni, pa je ostao slobodan uglavnom sam kraj meseca, dok pojedini aranžmani zalaze i u prve dane oktobra. Upravo ti termini trenutno nude najbolju šansu za povoljno letovanje.

Najjeftinije destinacije

Među najpovoljnijim opcijama u agencijskim ponudama Kurir je pronašao Olimpik Bič, gde se aranžmani mogu pronaći za već od 80 evra za 10 noći i autobuski prevoz. U Nei Poriju je za nijansu skuplje - od 95 do 175 evra, dok su cene u Leptokariji od 100 do 170 evra. Za Paraliju aranžmani koštaju od 115 do 165 evra, a za Platamon od 105 do 165 evra.

Ko želi nešto južnije, na primer na Kasandru, takođe može da pronađe zanimljive ponude. U Polihronu su cene od 95 evra do 140 evra, dok je u Haniotiju raspon od 120 do 185 evra. Pefkohori se može naći za 105 do 175 evra.

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Za one koji vole mirnija mesta, Siviri nudi znatno širi raspon cena, od 115 pa sve do 280 evra, u zavisnosti od smeštaja. U Neos Marmarasu cene se kreću od 95 do 175 evra, dok je za Toroni potrebno izdvojiti između 115 i 160 evra. Na listi povoljnijih destinacija je i Stavros, gde aranžmani koštaju od 130 do 175 evra, kao i Asprovalta, sa cenama od 120 do 185 evra.

U agencijskim ponudama stoji da gotovo u svim vilama i apartmanima turisti treba da računaju na doplatu za korišćenje klime.

Međutim, pošto su temperature u drugoj polovini septembra znatno prijatnije, mnogima klima neće ni biti potrebna, pa tako mogu da uštede dodatni novac. To posebno može da znači porodicama koje putuju s decom, jer razlika između cene aranžmana i ukupnog troška letovanja ne mora da bude mala kad se saberu prevoz, klima, hrana i ostali izdaci.

Cene na Kipru, Turskoj i Egiptu

Ko ne želi u Grčku, septembar može da iskoristi i za odmor na Kipru, u Turskoj i Egiptu, gde su cene takođe tradicionalno povoljnije nego tokom glavnog dela sezone. Kod ovih destinacija posebno je važno porediti kompletne aranžmane, jer oni uključuju avionski prevoz, hotelski smeštaj, a kod Turske i Egipta veoma često i polupansion ili ol inkluziv. Zbog toga sama cena smeštaja nije dovoljna za poređenje s grčkim apartmanima, a kreće se od 500 evra pa naviše po osobi za sedam dana na tamošnjem moru.

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