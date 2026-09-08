Letovanje u septembru već od 80€ za 10 noći, prevoz i smeštaj! Ovo je spisak najjeftinijih destinacija - Bagatela
Ko ovog septembra želi da uhvati poslednje dane leta, još može da spakuje kofere i provede 10 noći u Grčkoj za već od 80 evra po osobi!
Čak i miholjsko leto u prvim danima oktobra idealna je prilika za sve koji nisu stigli na more tokom jula i avgusta, ali i za one kojima su visoke temperature, gužve i paprene cene špica sezone odavno dosadile. U septembru je more i dalje dovoljno toplo, dnevne temperature su prijatnije, plaže mirnije, a restorani i šetališta više nisu pod pritiskom najveće letnje navale. Najveća prednost je, međutim, cena!
Kapaciteti za početak i sredinu septembra u mnogim grčkim letovalištima već su umnogome popunjeni, pa je ostao slobodan uglavnom sam kraj meseca, dok pojedini aranžmani zalaze i u prve dane oktobra. Upravo ti termini trenutno nude najbolju šansu za povoljno letovanje.
Najjeftinije destinacije
Među najpovoljnijim opcijama u agencijskim ponudama Kurir je pronašao Olimpik Bič, gde se aranžmani mogu pronaći za već od 80 evra za 10 noći i autobuski prevoz. U Nei Poriju je za nijansu skuplje - od 95 do 175 evra, dok su cene u Leptokariji od 100 do 170 evra. Za Paraliju aranžmani koštaju od 115 do 165 evra, a za Platamon od 105 do 165 evra.
Ko želi nešto južnije, na primer na Kasandru, takođe može da pronađe zanimljive ponude. U Polihronu su cene od 95 evra do 140 evra, dok je u Haniotiju raspon od 120 do 185 evra. Pefkohori se može naći za 105 do 175 evra.
Za one koji vole mirnija mesta, Siviri nudi znatno širi raspon cena, od 115 pa sve do 280 evra, u zavisnosti od smeštaja. U Neos Marmarasu cene se kreću od 95 do 175 evra, dok je za Toroni potrebno izdvojiti između 115 i 160 evra. Na listi povoljnijih destinacija je i Stavros, gde aranžmani koštaju od 130 do 175 evra, kao i Asprovalta, sa cenama od 120 do 185 evra.
U agencijskim ponudama stoji da gotovo u svim vilama i apartmanima turisti treba da računaju na doplatu za korišćenje klime.
Međutim, pošto su temperature u drugoj polovini septembra znatno prijatnije, mnogima klima neće ni biti potrebna, pa tako mogu da uštede dodatni novac. To posebno može da znači porodicama koje putuju s decom, jer razlika između cene aranžmana i ukupnog troška letovanja ne mora da bude mala kad se saberu prevoz, klima, hrana i ostali izdaci.
Cene na Kipru, Turskoj i Egiptu
Ko ne želi u Grčku, septembar može da iskoristi i za odmor na Kipru, u Turskoj i Egiptu, gde su cene takođe tradicionalno povoljnije nego tokom glavnog dela sezone. Kod ovih destinacija posebno je važno porediti kompletne aranžmane, jer oni uključuju avionski prevoz, hotelski smeštaj, a kod Turske i Egipta veoma često i polupansion ili ol inkluziv. Zbog toga sama cena smeštaja nije dovoljna za poređenje s grčkim apartmanima, a kreće se od 500 evra pa naviše po osobi za sedam dana na tamošnjem moru.
Cenovnik septembarskog letovanja u Grčkoj
- Olimpik Bič 80-140
- Nei Pori 95-175
- Polihrono 95-140
- Neos Marmaras 95-175
- Leptokarija 100-170
- Platamon 105-165
- Pefkohori 105-175
- Paralija 115-165
- Siviri 115-280
- Toroni 115-160
- Hanioti 120-185
- Asprovalta 120-185
- Stavros 130-175
- Iznosi su u evrima po osobi za 10 dana i prevoz