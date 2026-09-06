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Venčanje pred svatovima, zaveti na večnu ljubav, aplauzi gostiju, čestitke, slikanje... A brak zapravo nije sklopljen! Bar ne tu i tada. Jer pred mladencima je stajao lažni matičar!

Nakon lažnih svadbi o kojima smo pisali, u Srbiji su sada sve aktuelniji i lažni matičari! Kad nije moguće pravog angažovati za vikend u terminu u kom je zakazana svadba, jer ni restorane nije nimalo lako rezervisati, posebno ovako s jeseni i na proleće, onda budući supružnici odu samo s kumovima radnim danima do opštine i sve ozvaniče. Potom zbog rodbine, prijatelja i ostalih koje su pozvali na ceremoniju u subotu ili nedelju - angažuju osobu koja ni po čemu na prvi pogled ne ostavlja utisak "lažnjaka", sve s lentom preko grudi, "matičnom knjigom" i govorenjem čuvenog teksta Duška Radovića.

Predstava bez pravne vrednosti

- Lažni matičar drži simbolično venčanje, to nema pravnu vrednost i svi rekviziti su lažni. Dakle, ovo je samo predstava kada građanski matičar nema termin ili ste već venčani u inostranstvu. Građanski matičar sklapa pravni brak, daje venčani list, ima svoj pečat. Lažni matičar je simbolični voditelj bez pravne vrednosti, ne čita nikakve zakone, nema pečat i ne izdaje list venčanih. Ceremonija je nezvanična, emotivnija i u nekim delovima komična - navodi se u opisu jednog od njih na društvenim mrežama.

Jedan od oglasa za lažne matičare Foto: Privatna arhiva

Drugi pak na svom sajtu naglašava da "lažni matičar predstavlja jednu od najzabavnijih i najupečatljivijih atrakcija za svadbe, venčanja i proslave na kojima želite spoj humora, iznenađenja, interakcije sa gostima i autentičnog scenskog nastupa":

- Posebnost ove atrakcije je u tome što lažni matičar na potpuno uverljiv način ulazi u program, preuzima pažnju gostiju i stvara utisak da prisustvuju pravom zvaničnom segmentu ceremonije ili posebnom protokolarnom delu večeri. Upravo taj autentičan vizuelni efekat čini ovu tačku toliko snažnom, jer gosti u prvom trenutku veruju da se pred njima zaista odvija ozbiljan i formalan deo programa, da bi zatim usledio obrt koji donosi smeh, opuštanje i pravo iznenađenje.

Problem sa slobodnim terminima

Boško Bubanja, organizator proslava i svadbi, kaže za Kurir da je ovaj trend zaživeo tokom pandemije koronavirusa.

- Tada matičari nisu izlazili na teren, pa su se pojavili ljudi koji su vodili simbolične ceremonije. Gostima je izgledalo kao pravo venčanje, ali mladenci su ipak morali da odu u opštinu i zaključe brak. Danas se mladenci odlučuju da angažuju lažne matičare jer nema slobodnih termina za izlazak matičara ili nemogućnosti da se njegovo vreme uklopi u plan proslave - objašnjava Bubanja.

Lažni matičar na ceremoniji venčanja Foto: Printscreen

Ističe da u pojedinim opštinama ima svega nekoliko matičara, a da na teren izlazi samo jedan:

- Naravno da ne može jedan matičar da pokrije sve terene, jer se venčanja zakazuju na pola sata ili se ne uklapa u protokol mladenaca. Kada se termini ne poklope sa željama mladenaca, oni angažuju simboličnog matičara kako bi zadržali ceremoniju pred gostima. Pravi brak svakako zaključuju u matičnoj službi.

Tarifa od 150 evra za lažni potpis

Bubanja ističe da izlazak opštinskog matičara na teren u Beogradu košta nekih 18.500 dinara, dok simbolični matičari najčešće naplaćuju oko 150 evra, zbog čega su njihove usluge postale i unosan posao:

Boško Bubanja Foto: Kurir Televizija

- To je fin momenat zarade, s obzirom na to da u samom objektu taj čin traje desetak minuta. Za razliku od opštinskog matičara, simbolični matičar nema službeni pečat, ne izdaje venčani list i ne zaključuje brak. Njegova uloga je isključivo da vodi ceremoniju. Svakako deluje svečanije i upotpunjuje sam protokol. Često se anagažuju za tu ulogu glumci i pojedini televizijski voditelji.

Inače, u Novom Sadu naknada za izlazak matičara iznosi 9.000 dinara plus administrativni troškovi. U ostalim gradovima cene se najčešće kreću u rasponu od 13.000 do 16.000 dinara. Za venčanja u sedištu matičnog područja, odnosno u opštinskoj sali za venčanja mladenci plaćaju taksu u iznosu od 420 dinara.

Na led ekranima se smenjuju snimci i fotografije zabaleženi toga dana Foto: Privatna arhiva