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Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju od danas bi ponovo mogle da prete duže kolone na granicama, pošto danas period fleksibilne primene Evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES), koji predviđa registraciju državljana zemalja van EU i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući otiske prstiju.

Rok za fleksibilnu primenu sistema ističe danas, 6. septembra, a Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrola, navodi Gardijan uz napomenu da, prema navodima brojnih obaveštenih izvora, neke države članice EU neće primenjivati biometrijske kontrole u sklopu EES nakon današnjeg isteka perioda fleksibilne primene propisa.

Avio-kompanije su prethodno zatražile da ta mogućnost ostane na snazi do kraja 2026. godine.

Avio-industrija i turistički sektor navode da je ublažavanje primene pravila tokom prethodnih meseci pomoglo da se izbegnu veće gužve i kašnjenja, nakon što su početkom leta na pojedinim evropskim aerodromima putnici zbog dugih redova propuštali letove.

Na pojedinim lokacijama potpuna primena sistema još nije moguća.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

Kiosci za uzimanje otisaka prstiju koje su nabavili Evrotunel, luka "Dover" i "Jurostar" na stanici "London St Pancras" još nisu operativni.

Iz "Dovera" je saopšteno da se naredne nedelje ne očekuju promene, dok vozači automobila još nisu podvrgnuti EES kontrolama.

"Jurostar" je naveo da se sistem uvodi postepeno i da će se registracija putnika i dalje obavljati ručno.

Prema navodima izvora iz avio-industrije, ne očekuje se potpuna primena EES kontrola na najprometnijim evropskim aerodromima.

U Grčkoj su, prema istom izvoru, granične službe nezvanično izuzimale putnike iz Velike Britanije od kontrola kako bi se izbegle gužve. Britansko turističko udruženje "Abta" i Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA) zatražili su produženje fleksibilne primene sistema.

Evropska komisija saopštila je da je u kontaktu sa nekoliko država članica kojima su potrebna dodatna prilagođavanja na pojedinim graničnim prelazima i da je spremna da im pruži podršku tokom tog perioda.