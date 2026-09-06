Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski obišla je u Svrljigu porodicu Ranđelović u kojoj živi dvadesetpetogodišnja Milica sa cerebralnom paralizom i najavila podršku za njenu majku
Zakon roditelj-negovatelj
DRŽAVA MORA BITI OSLONAC ONIMA KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE! Ministarka Stamenkovski u poseti porodici Ranđelović: Milica (25) se bori sa cerebralnom paralizom!
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas porodicu Ranđelović u Svrljigu, u kojoj živi Milica (25), sa dijagnozom cerebralne paralize.
- Razgovarali smo o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju, a majka će, zahvaljujući Zakonu o roditeljima negovateljima i negovateljima, dobiti podršku koju zaslužuje. Država mora da bude oslonac porodicama kojima je najpotrebnija - navela je ministarka.
Pogledajte kako je izgledao susret u nastavku:
Kurir.rs
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