Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas porodicu Ranđelović u Svrljigu, u kojoj živi Milica (25), sa dijagnozom cerebralne paralize.

- Razgovarali smo o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju, a majka će, zahvaljujući Zakonu o roditeljima negovateljima i negovateljima, dobiti podršku koju zaslužuje. Država mora da bude oslonac porodicama kojima je najpotrebnija - navela je ministarka.