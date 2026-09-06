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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas porodicu Ranđelović u Svrljigu, u kojoj živi Milica (25), sa dijagnozom cerebralne paralize. 

- Razgovarali smo o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju, a majka će, zahvaljujući Zakonu o roditeljima negovateljima i negovateljima, dobiti podršku koju zaslužuje. Država mora da bude oslonac porodicama kojima je najpotrebnija - navela je ministarka. 

Pogledajte kako je izgledao susret u nastavku: 

Kurir.rs

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