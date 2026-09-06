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Tropski talas koji je i dalje nad našim region čini se da broji svoje poslednje dane. Meteorolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu vremensku prognozu koja najavljuje buran kraj nedelje, prelazak jakog hladnog fronta, drastičan pad temperature, a potencijalno i formiranje ciklona koji bi doneo ogromne količine kiše.

Do četvrtka na našim prostorima sigurno ostaje suvo i veoma toplo vreme. Međutim, u sredu biće najtoplije kada će se maksimalne temperature će se kretati u rasponu od 31 do čak 38 stepeni Celzijusa.

- Tog dana su nad planinama BiH kao posledica približavanja hladnog fronta mogući su lokalni pljuskovi - objašnjava Marko Čubrilo.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Zahlađenje od petka

U četvrtak ujutru hladni front će zahvatiti zapadne, jugozapadne i severozapadne delove regiona. Front će se premeštati veoma sporo ka istoku, tako da bi do večernjih sati još uvek boravio iznad severa Srbije, istoka BiH, Hrvatske i zapada Srbije.

- Ukoliko zaista front u ovom periodu dođe do tih oblasti raste verovatnoća za pojavu lokalnih nepogoda jer bi nad ovim predelima najnestabilnije moglo biti od 14 časova do 17 časova, a to je vreme kada je u atmosferi najviše energije - najavio je Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Razlika u temperaturi - 21 stepen

Ono što posebno fascinira jeste neverovatna razlika u temperaturi koju modeli predviđaju za četvrtak popodne: od svega 14 stepeni na zapadu do vrelih 35 stepeni na istoku regiona!

- Tačan vremenski okvir prelaska fronta preko Alpa i količina hladnog vazduha znaće se preciznije tek u sredu - ističe Čubrilo.

U petak će hladni front preći preko celog regiona, a maksimalne temperature će se spustiti na umerenijih 18 do 25 stepeni.

Međutim, za vikend nas čeka novi talas nestabilnosti. Prema proračunima ECMWF modela, kako najavljuje meteorolog Čubrilo, očekuje se novi upad svežeg i nestabilnog vazduha pod gotovo idealnim uglom za obilne padavine nad većim delom regiona, a posebno nad središnjim i istočnim predelima.

Čubrilo naglašava da postoji mogućnost razvijanja sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom, koji bi u periodu od 13.09. do 16.09. doneo veliku količinu kiše i osetno svežije vreme.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Prema ovoj vremenskoj prognozi:

na priobalju srednjeg i južnog Jadrana lokalno može pasti i do 150 mm kiše.

u delovima unutrašnjosti Crne Gore, istoku BiH, kao i u većem delu Srbije očekuje se oko 50 mm taloga.

Ipak, meteorolog napominje da je ova simulacija prilično ekstremna, te da ćemo za koji dan imati znatno jasniju sliku o razviju sinoptike ali je gotovo sigurno da se u drugom delu nedelje niz vrlo toplih i suvih dana za ovu godinu završava.

Jesenji scenario sve do 20. septembra

Ono što je potpuno sigurno jeste da se u drugoj polovini nedelje završava niz veoma toplih i suvih dana.

Prema najavi Marka Čubrila, sve do oko 20. septembra zadržaće se promenljivo i znatno svežije vreme uz povremene nalete kiše i pljuskova, te nije na odmet da polako spremate jesenju garderobu i kišobrane.