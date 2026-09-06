Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podelila je na društvenim mrežama izuzetno emotivne i lepe trenutke sa tradicionalnih Ljubičevskih konjičkih igara u Požarevcu.

Ona je na manifestaciju došla u pratnji svojih sinova Strahinje i Vukašina, koji su sa ogromnim oduševljenjem pratili borbu vitezova na hipodromu, a potom se i sami oprobali u jahanju.

Ministarka je uz fotografije mališana koji ne skidaju osmeh dok poziraju u sedlu podelila i dirljivu poruku o posebnoj povezanosti njene porodice sa ovim plemenitim životinjama.

- Konji ponovo jure. Ljubičevske igre i Strahinja i Vukašin u publici, a malo i u sedlu. Ljubav prema konjima javila se od rođenja. Vukašinu je čak prva reč bila konj. Krv nije voda. Čestitke svim finalistima u višeboju - napisala je ponosno ministarka Đurđević Stamenkovski.