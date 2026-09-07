Često olako nekoga nazivamo narcisom, a da pritom ne znamo šta zapravo predstavlja narcistički poremećaj ličnosti.

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Nova studija identifikovala je 1.260 genetskih varijanti povezanih sa "velikih pet" crta ličnosti: prijatnošću, otvorenošću, savesnošću, ekstraverzijom i neuroticizmom.

Studija je, u zavisnosti od osobine koja je analizirana, obuhvatila između 611.000 i više od milion ljudi iz 46 različitih grupa.

Istraživači su uspeli da mapiraju uticaj genetike na ličnost i način na koji ona utiče na izbore koje ljudi donose tokom života.

Kako predgrađe utiče na razvoj neuroticizma

Na primer, ljudi koji su bili otvoreniji za nova iskustva češće su tokom srednjeg životnog doba živeli u gradovima, dok su osobe sa izraženijim neuroticizmom češće živele u predgrađima.

Iako genetika može da predvidi samo mali deo karakteristika ličnosti, njen uticaj se proteže na brojne aspekte života, uključujući izbor karijere, bliskost sa drugim ljudima i fizičko zdravlje. Studija je pokazala da su savesnije osobe manje sklone zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, ređe završavaju u bolnici i zdravije stare.

Istraživanje je takođe utvrdilo genetsku povezanost između osobina iz modela „velikih pet“ i određenih mentalnih poremećaja, kao što su depresija, anksioznost, bipolarni poremećaj, šizofrenija, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), poremećaj iz spektra autizma, granični poremećaj ličnosti, anoreksija nervoza i opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP).

Hantingtonova bolest je progresivna, nasledna bolest mozga koja utiče na pokrete, kognitivne funkcije i emocije Foto: Shutterstock

Savesnost i kompulzivni poremećaji

Osobe sa genetskom predispozicijom ka neuroticizmu imale su povećan rizik od svih navedenih poremećaja, naročito takozvanih internalizovanih poremećaja, poput anksioznosti, depresije i anoreksije.

Savesnost je bila povezana sa manjim rizikom od neurorazvojnih poremećaja, ali i većim rizikom od kompulzivnih poremećaja, kao što je OKP.

S druge strane, ekstraverzija je bila povezana sa manjim rizikom od internalizovanih poremećaja, ali i većim rizikom od neurorazvojnih poremećaja, kao što su poremećaj iz spektra autizma i ADHD.

Osobine ličnosti u istraživanjima

- Čini se da je ličnost važna u gotovo svakoj oblasti koju posmatrate. Nadamo se da će ova studija podstaći mnoge druge naučnike da osobine ličnosti uključe u svoja istraživanja - izjavio je vodeći autor studije Ted Švaba.

- Na primer, genetske varijante povezane sa neuroticizmom ukazuju na više vremena provedenog u bolnici, što je važno za lekare i istraživače u oblasti zdravlja. S druge strane, varijante povezane sa otvorenošću za nova iskustva povezane su sa prihodima i promenom poslova, što je važno za istraživače koji proučavaju profesionalni razvoj - istakao je Švaba.