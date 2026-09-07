- Ja sam ponosni Srbin, nosilac ordena Svetog Save, a general Mladić je branio srpski narod i ponosan sam što sam mu došao na poslednji ispraćaj, poručio je Stanko Magut.
ispraćaj generala
"PONOS JE I ČAST BITI DANAS OVDE" Stanko došao sa dva sina da se pokloni generalu Mladiću: Ja sam ponosni Srbin (FOTO)
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- Ponos je i čast biti danas ovde. Ja sam sinoć došao iz srpskog Grblja sa dva sina. Inače sam otac četvoro dece i sedmoro unučadi. Naše mesto je druga Sveta gora.
UŽIVO ISPRAĆAJ RATKA MLADIĆA: Reka ljudi od ranog jutra u dugoj koloni čeka da oda počast i poslednju poštu generalu (FOTO/VIDEO)
Foto: Kurir
- Ja sam ponosni Srbin, nosilac ordena Svetog Save, a general Mladić je branio srpski narod i ponosan sam što sam mu došao na poslednji ispraćaj, poručio je Stanko Magut.
Kurir.rs
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