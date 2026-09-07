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- Ponos je i čast biti danas ovde. Ja sam sinoć došao iz srpskog Grblja sa dva sina. Inače sam otac četvoro dece i sedmoro unučadi. Naše mesto je druga Sveta gora.

UŽIVO ISPRAĆAJ RATKA MLADIĆA: Reka ljudi od ranog jutra u dugoj koloni čeka da oda počast i poslednju poštu generalu (FOTO/VIDEO)

sahrana Ratko Mladić
Foto: Kurir

- Ja sam ponosni Srbin, nosilac ordena Svetog Save, a general Mladić je branio srpski narod i ponosan sam što sam mu došao na poslednji ispraćaj, poručio je Stanko Magut.

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Ogromna gužva na ulazu u Hram, na stotine ljudi čeka u redu Izvor: Kurir

Kurir.rs

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