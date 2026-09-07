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Antalija je mnogo starija od slike modernog letovališta po kojoj je danas poznajemo. Njena priča seže više od dve hiljade godina unazad, kada je na obali Mediterana nastao antički grad Attaleia. Vekovi su ostavili trag u starom gradu Kaleiči, uskim ulicama, luci i Hadrijanovoj kapiji, dok se nekoliko kilometara dalje danas pruža sasvim drugačije lice iste obale – duge plaže i savremeni resorti zbog kojih je Antalija postala jedna od najpoznatijih turističkih regija Turske. Upravo je taj spoj jedan od razloga zbog kojih Antalija iz sezone u sezonu ostaje zanimljiva. Ovde se dan može provesti uz Mediteran, a već sledećeg trenutka među tragovima civilizacija koje su ovom obalom prolazile vekovima. Istovremeno, hotelska ponuda nastavlja da se razvija, donoseći nove koncepte odmora i sadržaje koji menjaju način na koji doživljavamo klasično letovanje.

Foto: Promo

Jedno od novih hotelskih imena koje je Antalija dobila 2026. godine jeste Trendy Perge Resort & Suites 5★, moderan hotel poznatog Trendy lanca u području Kundu/Lara. Zahvaljujući bogatom programu aktivnosti, namenjen je i porodicama sa decom i parovima, ali jedna njegova posebnost odmah privlači pažnju – do privatne peščane plaže stiže se katamaranom. Vožnja traje svega tri do četiri minuta, ali upravo taj kratki put preko vode običan odlazak na plažu pretvara u mali ritual odmora. Umesto nekoliko koraka od bazena do ležaljke, dan na Mediteranu ovde počinje kratkom plovidbom do hotelske plaže, gde su gostima bez doplate dostupni suncobrani, ležaljke i peškiri, a tu se nalazi i beach bar.

Trendy Perge Resort & Suites 5★ nalazi se na oko 15 kilometara od aerodroma u Antaliji i približno 25 kilometara od centra grada. Takav položaj omogućava relativno kratak transfer nakon sletanja, ali ostavlja i mogućnost da se hotelski odmor dopuni odlaskom do Antalije i upoznavanjem jednog od najpoznatijih gradova turskog Mediterana.

Foto: Promo

Trendy Perge Resort & Suites 5★ prostire se na površini od 46.000 m² i raspolaže sa 300 smeštajnih jedinica raspoređenih na pet spratova. Gostima su na raspolaganju dva panoramska i četiri standardna lifta, dok su restorani, barovi, bazeni i sadržaji za razonodu raspoređeni kroz čitav kompleks. U okviru hotela nalaze se glavni restoran, snack restoran, bistro, tri à la carte restorana, poslastičarnica i šest barova, od kojih se jedan nalazi na plaži.

Voda je važan deo čitavog koncepta hotela. Gostima je na raspolaganju osam bazena na otvorenom i dva zatvorena bazena. Među otvorenim bazenima nalaze se dva dečja, od kojih jedan ima četiri tobogana, dok je drugi grejan. Od bazena za odrasle dva su grejana, a jedan je opremljen sa pet tobogana. U zatvorenom delu nalaze se poseban bazen za decu i bazen za odrasle. Tako se tokom jednog odmora lako može birati između privatne peščane plaže, do koje se stiže katamaranom, mirnijeg dana pored bazena ili zabave na toboganima za odrasle i decu.

Posebna pažnja u Trendy Perge Resort & Suites 5★posvećena je porodicama. Za najmlađe goste dostupni su dečji meni, tri bazena, trampoline, Lego soba, mini-disko, igraonica i aktivnosti na otvorenom u vrtu. Kreativne radionice i tematski programi, među kojima se izdvaja Mini Chef, pružaju dodatnu zabavu tokom dana, dok bioskop radi šest puta nedeljno. Tu je i Alcedo Kids Club, kao još jedan prostor namenjen najmlađim gostima.

Foto: Promo

Porodični koncept vidljiv je i u detaljima koji mogu znatno da olakšaju svakodnevicu roditeljima. Krevetac za bebu, noša, dečja stepenica i plastična kada dostupni su na zahtev. Tokom glavnih obroka nude se dečji i dijetetski meni, veganski proizvodi, proizvodi bez glutena, kao i hrana za bebe, uključujući kašice i adaptirano mleko. Na zahtev se mogu obezbediti grejači za flašice, sterilizatori, visoke stolice, setovi za ishranu, mikrotalasne pećnice i blenderi.

Smeštaj prati savremeni koncept čitavog resorta. Trendy Perge Resort & Suites 5★ nudi više kategorija soba i apartmana, od Deluxe soba do prostranijih porodičnih jedinica i Swim Up opcija. Sve smeštajne jedinice opremljene su telefonom, klima-uređajem, sefom, mini-barom, televizorom sa satelitskim kanalima, ketlerom i setom za čaj i kafu, aparatom za kafu, radnim stolom i sofom, kao i balkonom. Kupatila imaju tuš, fen za kosu, bade-mantil i papuče. Deluxe sobe imaju oko 35 m² i mogu biti sa pogledom na baštu ili bočnim pogledom na more, dok Deluxe Swim Up sobe iste površine imaju direktan izlaz na bazen. Deluxe Superior sobe prostiru se na oko 39 m² i takođe mogu biti sa pogledom na baštu ili bočnim pogledom na more. Za goste kojima je potrebno više prostora dostupne su Swim Up Duplex sobe od oko 60 m², sa dva balkona i direktnim izlazom na bazen.

Foto: Promo

Junior Suite sobe imaju oko 48 m² i sastoje se od dve spavaće sobe, dok Family Suite i Swim Up Family Suite jedinice imaju oko 62 m² i takođe dve spavaće sobe. Različite kategorije omogućavaju da se smeštaj prilagodi i porodicama sa više dece, što dodatno prati porodičnu orijentaciju hotela. Bezbrižnom ritmu odmora u Trendy Perge Resort & Suites 5★ doprinosi Ultra All Inclusive koncept. Doručak, kasni doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja u glavnom restoranu, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i različite užine, sladoled i deserti. Gastronomska ponuda nastavlja se i izvan glavnog restorana. Gostima su na raspolaganju snack restoran, bistro, poslastičarnica i tri à la carte restorana – Steak House, Italian i Mexican – kao i šest barova raspoređenih u različitim delovima resorta. À la carte restorani koriste se uz doplatu i obaveznu prethodnu rezervaciju, dok se dodatno plaćaju ceđeni sokovi, energetska pića, flaširana pića, osim piva, kao i uvozna i premium pića i ostalo van koncepta.

Foto: Promo

Za goste kojima odmor ne znači samo ležaljku i more, izbor aktivnosti je veoma širok. Vaterpolo, gimnastika u bazenu, streličarstvo, stoni tenis, jutarnja gimnastika, step aerobik, pikado, boćanje, aqua spinning, aqua zumba i mini golf deo su hotelske ponude. Kada sunce zađe, ritam se nastavlja uz večernje nastupe, karaoke, živu muziku i tematske zabave. Sportovi na vodi i ostalo van koncepta dodatno se plaćaju. Kada dođe vreme da se aktivniji deo dana zameni opuštanjem, spa i wellness ponuda Trendy Perge Resort & Suites 5★ uključuje tursko kupatilo – hamam, VIP tursko kupatilo, parno kupatilo, saunu, sobe za masažu i prostorije za relaksaciju. Masaže i tretmani u Spa centru dodatno se plaćaju. Trendy Perge Resort & Suites 5★ tako predstavlja jedno od novijih hotelskih imena u ponudi Antalije. Kombinacija velikog broja bazena, vodenih atrakcija, Swim Up i porodičnih smeštajnih jedinica, bogatog programa za decu i Ultra All Inclusive koncepta čini ga zanimljivim izborom za goste koji žele sadržajan hotelski odmor. Ipak, detalj koji Trendy Perge Resort & Suites 5★ daje sasvim drugačiji karakter nalazi se izvan samog kompleksa – kratka vožnja katamaranom do privatne peščane plaže. Upravo taj mali ritual odlaska do mora lepo zaokružuje priču o savremenom resortu u kojem odmor može da počne pored bazena, nastavi se na vodi, a završi na pesku Mediterana.

Foto: Promo

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