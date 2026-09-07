U KOMŠILUKU SE UTRKUJU KO ĆE PODLIJE DA UDARI NA SRBIJU I SRPSKI NAROD Zajednički napad blokadera, hrvatskih istoričara i crnogorskih provladinih medija! (FOTO)
Smrt Ratka Mladića ređa niz povoda za udar na našu zemlju, a kao po nekom ustaljenom pravilu, najžešće se udara iz komšiluka.
Tako iz Crne Gore stiže jedan od najpodmuklijih napada na Srbiju, a priredili su ga zajedničkim poduhvatom istoričar Dragan Popović, inače najagilniji blokader kada treba napasti državu Srbiju, istoričar iz Hrvatske Hrvoje Klasić i crnogorsko provladino glasilo Vijesti.
Na dan sahrane Mladića Vijesti su objavile tekst sa naslovom "Kad istina umre, heroj se rodi", u kojem Popović i Klasić pljuju srpski narod i Srbiju, i optužuju ih da zanemaruju činjenice i da ih vodi mitomanija.
Izveštaji medija iz regiona o današnjoj sahrani u Beogradu prate uvredljivi naslovi, a ton tekstova cilja na to da se osude svi koji ispraćaju generala Mladića, a posebno da se osudi Srbija, zemlja u kojoj se sahranjuje bivši komandant Vojske Republike Srpske.
Evo kako se izveštava iz regiona:
Kurir Politika