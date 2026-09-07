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Smrt Ratka Mladića ređa niz povoda za udar na našu zemlju, a kao po nekom ustaljenom pravilu, najžešće se udara iz komšiluka.

Tako iz Crne Gore stiže jedan od najpodmuklijih napada na Srbiju, a priredili su ga zajedničkim poduhvatom istoričar Dragan Popović, inače najagilniji blokader kada treba napasti državu Srbiju, istoričar iz Hrvatske Hrvoje Klasić i crnogorsko provladino glasilo Vijesti.

Foto: Printscreen

Na dan sahrane Mladića Vijesti su objavile tekst sa naslovom "Kad istina umre, heroj se rodi", u kojem Popović i Klasić pljuju srpski narod i Srbiju, i optužuju ih da zanemaruju činjenice i da ih vodi mitomanija.

Izveštaji medija iz regiona o današnjoj sahrani u Beogradu prate uvredljivi naslovi, a ton tekstova cilja na to da se osude svi koji ispraćaju generala Mladića, a posebno da se osudi Srbija, zemlja u kojoj se sahranjuje bivši komandant Vojske Republike Srpske.

Evo kako se izveštava iz regiona:

Foto: X/Mr. X

Foto: X/Mr. X

Foto: X/Mr. X

Foto: Printscreen