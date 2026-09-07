Slušaj vest

Požar koji je izbio na deponiji u Jovanovcu kod Kragujevca je lokalizovan, a u toku je gašenje najvišeg vrha na Suvoj planini - Trem i prevoja Devojački grob, dok su aktivni požari i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka.

Kako prenosi RTS, aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru u Srbiji.

Požar na deponiji u Jovanovcu je lokalizovan i stavljen pod kontrolu Foto: UVS Kragujevac

Ekipe kragujevačkih vatrogasaca-spasilaca, koje su dojavu o požaru u Jovanovcu dobile noćas oko 3.00 časa, zatekle su na terenu vatru u razbuktalom stanju, potvrdio je za RTS načelnik Uprave za vanredne situacije Zoran Kočović. On je naveo da je gorela obodna strana deponije prema kompaniji "Jan Feng" i obližnjim kućama, a širenje vatre prema firmama i stambenim objektima sprečeno je brzom reakcijom 11 vatrogasaca, koji su požar gasili sa četiri vozila.

U pomoć su pritekle cisterne i bageri JKP "Šumadija", a kamioni preduzeća "Korman put" dovozili su zemlju i posipali požarište. Iznad deponije sada je vidljiva manja količina dima, pa se stanovnicima naselja Jovanovac savetuje da zatvore prozore.

Kočović je rekao da je požar na deponiji lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a u narednih nekoliko sati radiće se na dogašivanju. Uzrok požara utvrdiće uviđajne ekipe policije i Uprave za vanredne situacije.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gust dim nad Suvom planinom

Kako navodi RTS, nad Suvom planinom vije se gust dim.

Situacija na planini je ista kao i juče, a požar nije stavljen pod kontrolu pri čemu najviše problema pravi vetar koji duva konstantno i promenjivog je pravca.

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović kaže za RTS da je gotovo nemoguće predvideti u kojem će smeru vetar odneti vatru. Dodao je da je najveći problem u tome što je teren nepristupačan i jako je slabo dejstvo sa zemlje, pa je presudno ono iz vazduha i zato je bio angažovan i ruski "iljušin", kao i tri helikoptera MUP-a Srbije.

Gašenje je veoma rizično na takvim terenima, jer često dolazi do toga da kamen krene sa litice.

Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine - Trem i prevoj Devojački grob.

Nema povređenih i za sada nema opasnosti po naseljena mesta i objekte.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

Ponovo gori i u Deliblastkoj peščari

Ruski avion dejstvovao je i u Deliblatskoj peščari, jer se kod šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao.

Vetar otežava gašenje požara u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki krš i Rudna Glava u opštini Majdanpek, gde je već dva dana aktivan požar koji je obuhvatio šumu i nisko rastinje.

Na terenu su vatrogasci-spasioci, koji uprkos vetru zajedno sa meštanima pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Kurur.rs/ RTS