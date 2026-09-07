Vatrogasci na više od 30 frontova! Vatra se otela kontroli na Suvoj planini, ponovo bukti i Deliblatska peščara
- U Srbiji je aktivno više od 30 požara na otvorenom, a požar na deponiji u Jovanovcu kod Kragujevca je lokalizovan i stavljen pod kontrolu.
- Na Suvoj planini vatra i dalje bukti na Tremu i Devojačkom grobu, a gašenje otežavaju vetar i nepristupačan teren, uz angažovanje aviona i helikoptera.
- Ponovo gori i u Deliblatskoj peščari, dok vetar otežava gašenje požara kod Majdanpeka.
Požar koji je izbio na deponiji u Jovanovcu kod Kragujevca je lokalizovan, a u toku je gašenje najvišeg vrha na Suvoj planini - Trem i prevoja Devojački grob, dok su aktivni požari i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka.
Kako prenosi RTS, aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru u Srbiji.
Ekipe kragujevačkih vatrogasaca-spasilaca, koje su dojavu o požaru u Jovanovcu dobile noćas oko 3.00 časa, zatekle su na terenu vatru u razbuktalom stanju, potvrdio je za RTS načelnik Uprave za vanredne situacije Zoran Kočović. On je naveo da je gorela obodna strana deponije prema kompaniji "Jan Feng" i obližnjim kućama, a širenje vatre prema firmama i stambenim objektima sprečeno je brzom reakcijom 11 vatrogasaca, koji su požar gasili sa četiri vozila.
U pomoć su pritekle cisterne i bageri JKP "Šumadija", a kamioni preduzeća "Korman put" dovozili su zemlju i posipali požarište. Iznad deponije sada je vidljiva manja količina dima, pa se stanovnicima naselja Jovanovac savetuje da zatvore prozore.
Kočović je rekao da je požar na deponiji lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a u narednih nekoliko sati radiće se na dogašivanju. Uzrok požara utvrdiće uviđajne ekipe policije i Uprave za vanredne situacije.
Gust dim nad Suvom planinom
Kako navodi RTS, nad Suvom planinom vije se gust dim.
Situacija na planini je ista kao i juče, a požar nije stavljen pod kontrolu pri čemu najviše problema pravi vetar koji duva konstantno i promenjivog je pravca.
Načelnik Uprave za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović kaže za RTS da je gotovo nemoguće predvideti u kojem će smeru vetar odneti vatru. Dodao je da je najveći problem u tome što je teren nepristupačan i jako je slabo dejstvo sa zemlje, pa je presudno ono iz vazduha i zato je bio angažovan i ruski "iljušin", kao i tri helikoptera MUP-a Srbije.
Gašenje je veoma rizično na takvim terenima, jer često dolazi do toga da kamen krene sa litice.
Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine - Trem i prevoj Devojački grob.
Nema povređenih i za sada nema opasnosti po naseljena mesta i objekte.
Ponovo gori i u Deliblastkoj peščari
Ruski avion dejstvovao je i u Deliblatskoj peščari, jer se kod šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao.
Vetar otežava gašenje požara u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki krš i Rudna Glava u opštini Majdanpek, gde je već dva dana aktivan požar koji je obuhvatio šumu i nisko rastinje.
Na terenu su vatrogasci-spasioci, koji uprkos vetru zajedno sa meštanima pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.
Kurur.rs/ RTS