Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.
Društvo
SVI DO JEDNOG SA SRPSKIM TROBOJKAMA: Kolone vozila iz zapadne Srbije krenule da odaju poslednju počast generalu Mladiću (VIDEO)
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Kolone vozila iz zapadne Srbije krenule su da odaju poslednju počast generalu Ratku Mladiću koji će danas biti sahranjen na Točiderskom groblju u Beogradu.
Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.
Sahranu generala Ratka Mladića možete pratiti uživo u blogu Kurira, uz najnovije informacije i dešavanja sa lica mesta.
Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.
Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.
Kurir.rs
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