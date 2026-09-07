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Kolone vozila iz zapadne Srbije krenule su da odaju poslednju počast generalu Ratku Mladiću koji će danas biti sahranjen na Točiderskom groblju u Beogradu.

Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.

Sahranu generala Ratka Mladića možete pratiti uživo u blogu Kurira, uz najnovije informacije i dešavanja sa lica mesta.

Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.

Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.

Kurir.rs

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