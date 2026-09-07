Slušaj vest

Jedan državljanin BiH je danas na sahrani Generala Ratka Mladića doziveo infarkt, saznaje Kurir.

Narod odaje poslednju poštu generalu Ratku Mladiću Foto: Petar Aleksić

Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde su građani odavali počast i izjavljivali saučešće porodici.

Nakon toga, povorka kreće na Topčidersko groblje, gde će sahrana biti u periodu između 13 i 14 časova.

Ne propustiteDruštvoOVDE ĆE BITI SAHRANJEN GENERAL RATKO MLADIĆ: Biće mu ispunjena poslednja želja da počiva pored ćerke Ane (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-09-07 at 09.26.32 (2).jpeg
DruštvoIzmene saobraćaja zbog sahrane Ratka Mladića: Evo koje će ulice biti zatvorene i kuda će ići gradski prevoz
sahrana Ratka Mladića Ratko Mladić
DruštvoSVI DO JEDNOG SA SRPSKIM TROBOJKAMA: Kolone vozila iz zapadne Srbije krenule da odaju poslednju počast generalu Mladiću (VIDEO)
Screenshot 2026-09-07 111147.png
DruštvoU KOMŠILUKU SE UTRKUJU KO ĆE PODLIJE DA UDARI NA SRBIJU I SRPSKI NAROD Zajednički napad blokadera, hrvatskih istoričara i crnogorskih provladinih medija! (FOTO)
kombo.jpg