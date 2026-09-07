Društvo
DRŽAVLJANIN BiH DOŽIVEO INFARKT NA SAHRANI RATKA MLADIĆA: Veliki broj ljudi došao da se oprosti od generala
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Jedan državljanin BiH je danas na sahrani Generala Ratka Mladića doziveo infarkt, saznaje Kurir.
Narod odaje poslednju poštu generalu Ratku Mladiću Foto: Petar Aleksić
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Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde su građani odavali počast i izjavljivali saučešće porodici.
Nakon toga, povorka kreće na Topčidersko groblje, gde će sahrana biti u periodu između 13 i 14 časova.
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