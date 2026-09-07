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Patrijarh srpski Porfirije, poglavar SPC, služio je danas opelo generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu posle kog je održao i besedu kojom se obratio porodici i okupljenom narodu.

On je rekao da će ime generala Ratka Mladića ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dela srpskog pravoslavnog naroda, koji prema njemu oseća i neguje duboku zahvalnost, jer ga vidi kao vojnika i komandanta koji je u jednom teškom i tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svoga naroda, nosio veliku odgovornost i teret, podneo žrtvu i položio život za slobodu, odbranu i opstanak svoga roda.

1/14 Vidi galeriju Opelo generalu Ratku Mladiću Foto: Marko Karović

"Danas stojimo pred odrom raba Božijeg i brata našeg, Ratka generala, za koga znamo da je bio hrišćanin i o kome svedoče sveštenici koji su ga pohodili da se poslednjih godina smireno ispovedao i pričešćivao telom i krvlju Hristovom, verujući i nadajući se u milost i ljubav Božiju, i koji se na kraju upokojio držeći krst, krst Hristoliki na svojim grudima", rekao je Porfirije tokom opela Ratku Mladiću.

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Patrijarh je istakao da danas stojimo pred životom koji nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena, od užasnog rata, velikih stradanja, dubokih rana i trauma, izgubljenih domova, života i grobova.

"I zato se, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu ratnog generala, po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu", rekao je Porfirije.

Patrijarh je rekao da poslednja reč o čoveku ne pripada smrti, ne pripada ni grobu, ni prolaznosti, ni ništavilu već vaskrslom Hristu.

"I sveti apostol Pavle nas na to podseća kada kaže: 'Ko si ti koji sudiš tuđem sluzi?' Postoje naša razumevanja ljudska, postoje ljudski sudovi, ljudska pravda, i oni imaju svoje domete i svoj značaj, ali oni su baš kao što je i priroda čovekova uslovljena i prolazna, i sami uslovljeni mnogim znanim i neznanim, vidljivim i nevidljivim, objektivnim i varljivim faktorima. Postoji i iskustvo čitavih naroda da zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvek svima merila istom merom", ukazao je Porfirije.

00:14 Počelo opelo u crkvi na Košutnjaku Izvor: Kurir

I naš narod, dodaje, nosi takvo gorko iskustvo, ne poričući odgovornost čoveka za svoja dela.

"Znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpeti istinu o bilo kom životu, niti o jednom ljudskom životu. Zato je poslednji sud Božiji jedini konačan i jedini u potpunosti pravedan, jer pravda je Njegova, pravda večna, i reč je Njegova istina. Taj sud nije nalik sudovima ljudskim", rekao je patrijarh.

General Ratko Mladić biće sahranjen na Topčiderskom groblju pored ćerke Ane, što mu je i bila poslednja želja.