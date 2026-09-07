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Novinar Kurira Milan Mitić je preneo atmosferu ispred Hrama Svetog apostola i jevanđeliste Luke na Košutnjaku, uoči opela koje služi patrijarh srpski Porfirije nedavno preminulom generalu Mladiću. Telo generala je dopremljeno rano ujutru pre šest sati, dok su se građani već oko sedam okupili u velikom broju.

02:25 Kamere Kurira zabeležile reku ljudi koja odaje počast generalu Mladiću Izvor: Kurir televizija

- Po nekim procenama, u ovom trenutku je 100.000 ljudi! Mnogo poznatih lica je ovde, a među njima ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko koji je strpljivo čekao u redu sa građanima. Prisutan je i veliki broj ratnih veterana iz Republike Srpske. Došao je i veliki broj stranih medijskih ekipa - rekao je Mitić.

Ratko Mladić sa vojnicima

Srbobran Radić, nekadašnji pukovnik specijalnih jedinica, je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgonetnuo šta za njega znači ime Ratko Mladić.

Foto: Kurir Televizija

- To je Srbija, to je srpski narod, on je sinonim odbrane svog naroda i zbog toga će ući u udžbenike i kada se to dogodi, prestaće svi pritisci koje sada imamo spolja i iznutra. Mladić je otišao u istoriju i legendu, ali nikada neće otići u zaborav. Ono što ja pamtim kao vojnik jeste da bi on deo svog tela dao za borca, on je umeo da se svađa kako bi vojnicima obezbedio potrepštine. Znao je da skine svoje čizme i da ih dao vojniku. Znao je da zaplače kao dete kada naiđemo na borca koji je izgubio glavu ili je teško ranjen. Takav čovek se retko rađa. On je završio Vojnu akademiju u Beogradu, a već 1965. je bio na dužnosti, a brzo je napredovao i postao potpukovnik - započeo je Radić.

Ipak, naš general je optužen u Hagu gde je i proveo poslednje dane, ali i godine života. Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost je u studiju Kurir televizije rekao da Mladića čeka večni život i da sve što je radio može da se stavi u rečenicu vladike Nikolaja Velimirovića "sve što radimo ima pravi smisao samo kada je povezano sa Bogom i večnošću".

- Ono što su mu pripisivali, jednostavno ne stoji. Haški lažni sud će propasti. Kroz istoriju nisu propale vrednosti pravde, slobode, istine i dostojanstva jer su oni od Boga. Koliko god da bude tribunala kao u Hagu i komesara, oni ne mogu Ratku Mladiću ništa jer je on stao u stroj naših slavnih vojvoda iz ratova. Mi više ne govorimo o generalu Mladiću, već o sebi, ovo je pokazatelj duhovne vertikale srpskog naroda i pokazali smo da smo hrišćanski, nesvrstani i ovo pokazuje najlepše lice jedinstva našeg naroda. Mladić će ući u gusle i pesme, a tu mu strani dželati ne mogu ništa, osim da podignu njegov mit - podvlači Kajtez.

Narod o generalu Ratku Mladiću

Ekipa Kurira od ranih jutarnjih sati prati ovaj događaj, a naše kamere su zabeležile šta narod misli o generalu i šta im je bio povod da dođu na večni ispraćaj. U priloženom videu poslušajte odgovore:

01:51 Okupljeni narod za Kurir: Evo šta misle i zašto su došli da odaju počast preminulom generalu Mladiću Izvor: Kurir televizija

Mladić i Republika Srpska

Intezivno kruže priče oko toga da nije bilo Ratka Mladića ne bi bilo Srba u RS, kao ni nje same, pa je politikolog Rajko Petrović izneo analizu tih teza gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

- Odrastao sam u Republici Srpskoj, a moj otac je bio pripadnik tamošnje vojske, ali ja sam rođen 1993. i ne sećam se samog rata, ali posleratni period i duh slobode je deo mog odrastanja. Prva pomisao kada se spomene Ratko Mladić je za mene sloboda. On je bio garant da gde god vojska dođe ili ima efektivnu kontrolu, tamo će za Srbe biti slobode bez novih logora, jama i svega što je naš narod zadesilo 40-tih godina prošlog veka. Naš narod jeste mnogo stradao, preko 30.000 žrtava smo imali na prostoru Bosne i Hercegovine - rekao je Petrović.

Obdukcija

Patolog Radoslav Radosavljević je za Kurir televiziju dao svoju objašnjenje oko tvrdnji da se u Hagu nije pružila adekvatna medicinska nega preminulom generalu Ratku Mladiću.

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj slučaj je uzburkao javnost, a ne samo u našoj zemlji, već i u okolini, ali i Evropi. General Mladić je bio osuđen od strane međunarodnog suda u Hagu koji je i napravljen da se sudi ljudima sa našeg prostora. Haški tribunal je imao u okviru pritvorske jedinice zdravstvenu službu koja je napravljena i ima tzv. interni pravilnik o zbrinjavanju i lečenju osoba koje su u tribunalu. Osobe koje se leče, aspolutno su pod vlašću tog tribunala. Sve nalaze koji su dostavljani od naših stručnjaka tribunalu nisu ispoštovani, niti prihvaćeni. Zbog toga je zdravstveno stanje Mladića došlo do toga da se raspravlja o svim ovim elementima - rekao je Radosavljević.

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Kurir.rs

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00:48 Mladićeva supruga Bosiljka izašla iz crkve, ljudi joj izjavljuju saučešće Izvor: Kurir