Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas poslednjem ispraćaju generala Ratka Mladića.

Ona je objavila i potresnu poruku na zvaničnom Instagram nalogu.

- Kad tuđa ruka sklopi moje oči, I prospe zemlju po grudima golim, Ostaće moja duša da svedoči i posle smrti koliko te volim, Srbijo…

Ne propustiteDruštvo"ZNAMO DA NIJEDAN ZEMALJSKI SUD NIJE NEPOGREŠIV" Odjekuju reči iz besede patrijarha srpskog Porfirija na opelu generalu Ratku Mladiću: Upokojio se držeći krst
sahrana Ratka Mladića Ratko Mladić Patrijarh Porfirije sveštenstvo opelo.jpg
DruštvoDRŽAVLJANIN BiH DOŽIVEO INFARKT NA SAHRANI RATKA MLADIĆA: Veliki broj ljudi došao da se oprosti od generala
sahrana Ratko Mladić (4).jpeg
DruštvoIzmene saobraćaja zbog sahrane Ratka Mladića: Evo koje će ulice biti zatvorene i kuda će ići gradski prevoz
sahrana Ratka Mladića Ratko Mladić
DruštvoSVI DO JEDNOG SA SRPSKIM TROBOJKAMA: Kolone vozila iz zapadne Srbije krenule da odaju poslednju počast generalu Mladiću (VIDEO)
Screenshot 2026-09-07 111147.png