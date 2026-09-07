Društvo
Ministarka Stamenkovski na sahrani generala Ratka Mladića: Objavila i potresne reči - "Ostaće moja duša da svedoči i posle smrti koliko te volim, Srbijo…"
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas poslednjem ispraćaju generala Ratka Mladića.
Ona je objavila i potresnu poruku na zvaničnom Instagram nalogu.
- Kad tuđa ruka sklopi moje oči, I prospe zemlju po grudima golim, Ostaće moja duša da svedoči i posle smrti koliko te volim, Srbijo…
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