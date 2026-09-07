Slušaj vest

Na Topčiderskom groblju u Beogradu danas se okupio veliki broj ljudi i članovi porodice kako bi na večni počinak ispratili Ratka Mladića, koji je sahranjen pored svoje ćerke.

Među okupljenima posebnu pažnju privukla je i njegova unuka Anastasija Mladić. Za razliku od svog oca Darka i dede, čija su imena decenijama bila u fokusu javnosti, Anastasija je svoj život uglavnom držala daleko od medija.

Ko je unuka Ratka Mladića?

Anastasija Nladić završila je Elektrotehnički fakultet u Beogradu Foto: Printscreen/TV Informer

Podaci otkrivaju da je završila Elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde se fokusirala na računarstvo, informatiku i savremene tehnologije. Umesto politike, vojske i teških istorijskih tema koje nose njeno prezime, gradila je karijeru u oblasti nauke o podacima (data science) i istraživanja. Pored srpskog, tečno govori engleski i makedonski jezik.

Anastasija drži sliku dede Ratka Mladića Foto: Nemanja Nikolić

Pažnju javnosti privukla je kada je objavljeno da je sa ocem Darkom Mladićem otputovala u Hag radi preuzimanja tela svog dede.

Foto: Nemanja Nikolić

Ko je bio Ratko Mladić?

Rođen u martu 1943. godine u selu Božinovići kod Kalinovika, Mladić je već sa dve godine ostao bez oca kojeg su ubile ustaše. Školovao se u Beogradu, gde je sa najvišim ocenama završio Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-štabnu akademiju JNA, gradivši potom uspešnu oficirsku karijeru u Makedoniji i na Kosovu.

1/101 Vidi galeriju Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Marko Karović, Kurir

Izbijanjem sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, u jesen 1991. godine preuzima komandu nad Kninskim korpusom JNA tokom borbi u Hrvatskoj. Maju naredne godine imenovan je za komandanta Glavnog štaba novoformirane Vojske Republike Srpske, vodeći ključne vojne operacije tokom celog rata u BiH.

Na toj funkciji ostao je sve do decembra 1996. godine, kada ga je smenila tadašnja predsednica RS Biljana Plavšić, nakon čega je penzionisan. Tokom rata dogodila se i njegova privatna tragedija, kada je u martu 1994. godine njegova ćerka Ana izvršila samoubistvo u Beogradu očevim pištoljem, što se u javnosti često povezivalo sa njenim saznanjima o dešavanjima na ratištu.

Nakon rata godinama je neometano živeo u Beogradu, gde je jedno vreme uživao zaštitu pojedinih vojnih struktura. Iz javnog života i sa adrese na Banovom brdu nestaje 2002. godine, od kada mu se gubi svaki trag.

Posle punih 14 godina skrivanja pod lažnim identitetom, uhapšen je u maju 2011. u selu Lazarevo kod Zrenjanina, nakon čega je izručen Haškom tribunalu gde je dočekao i pravosnažnu presudu.

Sahranjen pored ćerke Ane

1/152 Vidi galeriju Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.

Podsetimo, Ratko Mladić je umro 27. avgusta, u 84. godini, u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom odsluženja kazne doživotnog zatvora. Haški mehanizam je ranije odbio više zahteva da bude pušten na lečenje u Srbiju.

Mladić je sahranjen u grobnici u kojoj počiva i njegova ćerka Ana, kako je ranije i najavio njegov sin Darko Mladić.

Predsednik Aleksandar Vučić je prethodno rekao da su procene bezbednosnih službi da će sahrani prisustvovati desetine hiljada ljudi i rekao da je država spremna da pruži svu logističku podršku Mladićevoj porodici oko sahrane.

Komemoracija Mladiću održana je u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske Srbije u prisustvu porodice, bivših saboraca i pojedinih političara iz Srbije i Republike Srpske.

Kurir.rs/ Mondo