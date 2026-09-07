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Na privremenom poligonu „Pešter 2026“ u toku su intenzivne aktivnosti snaga Vojske Srbije koje učestvuju na združenoj taktičkoj vežbi „Pobednik 2026“.

Angažovane jedinice iz sastava kopnene i vazduhoplovne komponente, kao i specijalne snage Vojske Srbije, u skladu sa dobijenim zadacima i svojom namenom, u ovoj etapi realizuju bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, trenažne letove, bombardovanje i raketiranje zemaljskih ciljeva, u pripremi za još složenije sadržaje vežbe.

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Foto: Ministarstvo odbrane

U realizaciji taktičkih i vatrenih zadataka aktivno se upotrebljavaju novouvedena i modernizovana sredstva ratne tehnike, kojima je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu. Dejstvuje se iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Vežbajuće jedinice danas je obišao zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji se uverio da se aktivnosti na terenu odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom i da su pripadnici Vojske Srbije izuzetno motivisani i obučeni za efikasnu i efektivnu upotrebu poverenog im naoružanja i vojne opreme.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Glavne aktivnosti snaga Vojske Srbije na privremenom poligonu „Pešter“ traju do 13. septembra, kada će široj javnosti biti predstavljeni odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.

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