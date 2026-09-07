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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas Regionalni centar „Eko-Tamnava“ u Kaleniću, u opštini Ub, u kojem je počelo dopremanje otpada, zajedno sa direktorom Francuske agencije za razvoj Kristoferom Lekurtjeom i partnerima iz Francuske agencije za razvoj (AFD) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Pavkov je naglasila da je dopremanjem otpada u Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko-Tamnava“ ovaj veliki infrastrukturni projekat ušao u fazu praktične primene i označio početak novog poglavlja u upravljanju otpadom u ovom delu Srbije.

- Zajedno sa generalnim direktorom Francuske agencije za razvoj Kristoferom Lekurtjeom i našim partnerima iz Francuske agencije za razvoj (AFD) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) obišla sam Regionalni centar „Eko-Tamnava“ u Kaleniću, u opštini Ub i uverila se da je otpad počeo da se ovde doprema. RC 'Eko-Tamnava' će obezbediti savremeni sistem za upravljanje otpadom za 15 lokalnih samouprava i oko pola miliona građana, a izgradnjom sedam regionalnih centara širom Srbije obuhvatićemo 47 lokalnih samouprava i više od 1,5 miliona građana! 'Eko-Tamnava' će biti zamajac za preostalih šest regionalnih centara, kako bismo do 2030. godine imali uređen sistem upravljanja otpadom u celoj Srbiji - rekla je Pavkov.

1/7 Vidi galeriju Ministarka Sara Pavkov obišla Regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava u Kaleniću Foto: Jakov Milošević

Pavkov je naglasila da će Ministarstvo nastaviti dalje da radi na izgranji transfer stanica i reciklažnih dvorišta, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada, kao i sistema za tretman procednih voda i biogasa.

- Za izgradnju i opremanje sedam regionalnih centara ministarstvo je obezbedilo 300 miliona evra, iz kreditne linije AFD i EBRD. Hvala našim francuskim i evropskim partnerima na podršci, znanju i iskustvu koje zajedno unosimo u ovaj važan posao - rekla je Pavkov.