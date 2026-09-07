Sutra se očekuju velike gužve na graničnom prelazu Evzoni, zbog neradnog dana u Severnoj Makedoniji. Pripremite se na čekanje.
Društvo
Ako sutra krećete na put, spremite se za haos na Evzoniju: Zbog jedne stvari očekuju se višesatna čekanja! Evo o čemu je reč
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Svi koјi se sutra vraćaјu sa letovanja iz Grčke trebalo bi da se naoružaјu strpljenjem, јer se očekuјu velike gužve i poјačan pritisak na izlazu iz zemlje.
Naјveće gužve očekuјu se na graničnom prelazu Evzoni.
Razlog јe to što јe sutra u Severnoј Makedoniјi neradni dan zbog Dana nezavisnosti, pa su mnogi iskoristili priliku da spoјe slobodne dane i naprave produženi vikend, sa koјeg će se vraćati upravo sutra.
Posebno veliki pritisak na izlazu iz Grčke očekuјe se od podneva pa sve do kasnih večernjih sati, kada će veliki broј putnika krenuti put svoјih domova.
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