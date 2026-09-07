Segena Žegarac (33) nestala je 20. avgusta u Beogradu, a organizacija Nestali Srbija apeluje na sve koji imaju informacije da pozovu policiju
Apel
Devojka (33) nestala u Beogradu! Otišla u nepoznatom pravcu, već 18 dana od nje nema ni traga ni glasa: Najbliži mole za pomoć! (FOTO)
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Segena Žegarac (33), iz Beograda, vodi se kao nestala osoba.
Segena je nestala 20. avgusta 2026. godine u Beogradu, kada je, prema rečima srodnika, nenajavljeno otišla u nepoznatom pravcu.
- Visoka je oko 163 cm, teška oko 75 kg, ima zelene oči i nosi dugu periku crvene boje. U trenutku nestanka na sebi je imala belu majicu, farmerke i bele Yeezy patike - navodi se u apelu "Nestali Srbija".
Ukoliko ste videli Segenu Žegarac ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.
Kurir.rs/Nestali Srbija
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