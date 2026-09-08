Slušaj vest

Najhladnija jutros je u Srbiji bila Sjenica sa samo 4 stepena, a za njom slede Leskovac i Požega sa po 6 stepeni jesenje temperature!

Vremenska prognoza

U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 17, a najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, jugoistočni. Najniža temperatura biće od 12 do 17, a najviša oko 33 stepena Celzijusa.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima.

Foto: screenshot RHMZ

Vreme narednih dana

Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovolјne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka, od 30 do 35, što će i dalјe doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Ublažavanje toplotnog stresa i nepovolјnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetlјive na meteorološke uslove prognozira se u drugoj dekadi meseca.

Sreda veoma topla, a zatim pad temperature