4 STEPENA IZMERENA JUTROS U OVOM GRADU U SRBIJI! A u ova dva po 6! Živa pala na zimske temperature uoči velike promene vremena u sredu!
Najhladnija jutros je u Srbiji bila Sjenica sa samo 4 stepena, a za njom slede Leskovac i Požega sa po 6 stepeni jesenje temperature!
Vremenska prognoza
U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 17, a najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.
I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, jugoistočni. Najniža temperatura biće od 12 do 17, a najviša oko 33 stepena Celzijusa.
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima.
Vreme narednih dana
Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovolјne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka, od 30 do 35, što će i dalјe doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
Ublažavanje toplotnog stresa i nepovolјnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetlјive na meteorološke uslove prognozira se u drugoj dekadi meseca.
Sreda veoma topla, a zatim pad temperature
U sredu (09.09.) pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36. U sredu posle podne i uveče na zapadu i jugu, u četvrtak i petak (10-11.09) i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima, uz promenlјivu oblačnost, očekuju se kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom uz pad temperature.
Kurir.rs/RHMZ