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Period fleksibilne primene evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES) zvanično je istekao u nedelju, a za građane Srbije koji ovih dana planiraju put u zemlje Evropske unije to ponovo otvara pitanje koje je tokom čitave letnje sezone pratilo odlazak na odmor: da li će registracija putnika i biometrijske kontrole ponovo doneti duža zadržavanja i kilometarske kolone na granicama. Ipak, situacija na terenu još nije ista na svim prelazima, pa se način primene sistema, prema iskustvima putnika, razlikuje od zemlje do zemlje.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije, objašnjava da se EES trenutno ne primenjuje jednako svuda. Dok se u Grčkoj, prema informacijama kojima raspolaže, zbog velikog broja putnika i dalje ne sprovode posebne kontrole, iskustvo iz Hrvatske je drugačije.

- U Grčkoj i dalje, pošto je dosta velikih gužvi i dosta veliki broj putnika putuje i vraća se iz Grčke, za sada ne koriste, i dalje se ne kontroliše, nema nekih posebnih kontrola, ne vraćaju uopšte ovaj sistem. Ja sam sad takođe bio i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj kontrolišu na ulasku. Kad se vraćaš, ne kontrolišu - kaže Lainović.

- Što se tiče autobuskih tura, tu je vrlo jednostavno: svi iz autobusa moraju da izađu, moraju da pokažu svoj pasoš, i moraju da pokažu lice na toj kameri - kaže on.

Šta se sada dešava na putu ka Grčkoj

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Foto: Kurir Televizija

Grčka je posebno važna za građane Srbije jer turistička sezona nije završena, a septembar i deo oktobra i dalje su period kada veliki broj naših turista odlazi na more. Upravo zato pitanje primene EES-a na grčkoj granici ostaje jedno od najvažnijih. Prema informacijama kojima Juta trenutno raspolaže, Grci i dalje ne koriste sistem na način koji bi dodatno usporavao veliki broj putnika, ali Lainović naglašava da nema zvanične potvrde da će tako ostati do kraja sezone.

- Mi mislimo da ga oni neće koristiti dok ima gužve. Ako ne bude imalo gužve na graničnim prelazima, oni će uvesti to sigurno, ali za sada nemamo informaciju, jer precizno nema informacija sa grčke strane - navodi Lainović.

Drugim rečima, putnici koji sada kreću ka Grčkoj ne bi trebalo unapred da računaju ni na to da će EES sigurno biti primenjen, niti na to da će biti potpuno izostavljen. Kako navodi sagovornik, dosadašnja praksa zavisila je pre svega od opterećenosti konkretnog prelaza.

Da li je avion način da se izbegnu kolone

Foto: Bascar/Shutterstock

Na prvi pogled moglo bi se očekivati da putovanje avionom predstavlja jednostavnije rešenje za one koji žele da izbegnu kilometarske kolone na drumskim prelazima. Međutim, prema Lainovićevim rečima, ni veliki evropski aerodromi nisu bili pošteđeni čekanja.

On tvrdi da postoje zemlje EU koje imaju ozbiljne primedbe na način na koji sistem funkcioniše u uslovima ogromnog broja putnika i očekuje da se u narednim mesecima traži rešenje koje bi smanjilo opterećenje.

- Veliki broj zemalja u Evropskoj uniji traži da to se ukine, jer veliki broj zemalja ima ogroman promet ove godine, pogotovo Italija, Španija. To su one svetske destinacije gde veliki broj turističkih putnika i nije otputovalo u te destinacije, baš zbog tih gužvi. Ja se nadam da će u narednom periodu vlade tih zemalja, tj Evropske unije, doneti neku odluku da se to suspenduje, jer jednostavno nemoguće je to izvršiti, jer ogromne gužve se stvaraju. Na aerodromima u Rimu, Amsterdamu su čekanja i po 3-4 sata, gde prosto, i bez ovoga je bila gužva, zato što je to frekvencija ogromnog saobraćaja - kaže Lainović.

Gde putovati ako želite da izbegnete EES

Za one koji tek planiraju septembarski ili oktobarski odmor, postoje i destinacije na kojima putnici neće prolaziti kroz EES. Lainović među njima navodi Crnu Goru, Albaniju i Kipar, ali i popularne destinacije poput Egipta, Turske i Tunisa.

Za građane Srbije koji ovih dana kreću na put zato nema jednog pravila koje će važiti na svakoj granici. Iskustvo iz ove sezone pokazuje da se način kontrole razlikuje od države do države, dok za Grčku, jednu od najposećenijih destinacija naših turista, u ovom trenutku nema precizne potvrde koliko dugo će sadašnji režim ostati na snazi. Za putnike to praktično znači da pred polazak treba računati na mogućnost dodatne procedure, ali i na činjenicu da će stvarna situacija zavisiti od zemlje, konkretnog graničnog prelaza i gužve u trenutku putovanja.