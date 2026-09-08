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Poznata Španjolka koja je svoju sreću i dom pronašla u Srbiji, ponovo je oduševila pratioce na društvenim mrežama podelivši nesvakidašnju scenu koja ju je potpuno ostavila bez teksta. Njeno najnovije otkriće ispred jednog srpskog manastira savršeno oslikava duh i poštenje naroda, zbog čega, kako sama priznaje, njena ljubav prema novoj domovini svakodnevno raste.

Dok je obilazila manastirski kompleks, naišla je na prizor koji se danas retko viđa u modernom, užurbanom svetu. Na drvenom stolu, potpuno nezaštićeni i bez ikakvog nadzora, stajali su sveže povrće i hrana, a pored njih samo jedna mala, obična kutijica za novac.

Nema prodavca, nema sigurnosnih kamera, niti ikoga da nadgleda ko šta uzima. Sistem se zasniva isključivo na čistom poverenju: posetioci mogu slobodno da uzmu domaću hranu koja im je potrebna, a u kutijicu ubacuju novca onoliko koliko mogu, žele ili smatraju da je prikladno.

Ovaj koncept apsolutnog oslanjanja na ljudski obraz šokirao je mladu Špankinju. U snimku koji se brzinom svetlosti širi društvenim mrežama, ona objašnjava koliko je ovakav vid ljudskosti redak u drugim delovima sveta.

- Ovo je neverovatno. Nema kamera, nema nikoga da vas kontroliše, samo čista vera u ljude. Zbog ovakvih stvari sam se zaljubila u Srbiju i ovaj narod - emotivno je poručila ona u videu.