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Vatrogasci nastavljaju borbu sa više od 30 požara širom Srbije. Vetar otežava gašenje na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka.

Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren.

Požar na Suvoj planini još nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.

1/4 Vidi galeriju Požar na Suvoj planini Foto: RTS Printscreen

Zbog izuzetno nepristupačnog terena, dejstvo sa zemlje je ograničeno, pa se vatra gasi i iz vazduha. U akciju su, pored ruskog protivpožarnog aviona „iljušin“, uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije.

Vetar ponovo razbuktao vatru u Deliblatskoj peščari

Aktivan je i požar u Deliblatskoj peščari, gde se vatra kod Šušaračkog puta ponovo razbuktavala zbog jakog vetra. Vatrogasci se sa vatrom bore i na području opštine Majdanpek, u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki Krš i Rudna Glava. Gore šuma i nisko rastinje, a gašenje i na tom području otežavaju vetar i nepristupačan teren.

Na terenu su vatrogasci-spasioci koji, zajedno sa meštanima, pokušavaju da požar stave pod kontrolu.