BORBA S POŽARIMA NE PRESTAJE: Suva planina i dalje u dimu, vatrogasci ne posustaju, vatra i kod Majdanpeka
Vatrogasci nastavljaju borbu sa više od 30 požara širom Srbije. Vetar otežava gašenje na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka.
Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren.
Požar na Suvoj planini još nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.
Zbog izuzetno nepristupačnog terena, dejstvo sa zemlje je ograničeno, pa se vatra gasi i iz vazduha. U akciju su, pored ruskog protivpožarnog aviona „iljušin“, uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije.
Vetar ponovo razbuktao vatru u Deliblatskoj peščari
Aktivan je i požar u Deliblatskoj peščari, gde se vatra kod Šušaračkog puta ponovo razbuktavala zbog jakog vetra. Vatrogasci se sa vatrom bore i na području opštine Majdanpek, u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki Krš i Rudna Glava. Gore šuma i nisko rastinje, a gašenje i na tom području otežavaju vetar i nepristupačan teren.
Na terenu su vatrogasci-spasioci koji, zajedno sa meštanima, pokušavaju da požar stave pod kontrolu.
Kurir.rs/RTS