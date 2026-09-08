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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisutvovala je nedavno otvaranju festivala čuvenog pirotskog ćilima.

"U nizu aktivnosti prethodnih dana, nisam stigla da sa vama podelim trenutke iz Pirota tokom otvaranja festivala čuvenog pirotskog ćilima. Okupili smo se u dvorištu kuće gazda Riste, koji je svojevremeno ubedio Turke da mu dozvole da izgradi kuću na dva sprata. Danas je ona prostor koji nas podseća na kadrove iz čuvenih filmova 'Zona Zamfirova' i 'Ivkova slava", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona poručuje da je "pirotski ćilim mnogo više od tkanine".

"I zato je ćilimarstvo u ovim krajevima mnogo više od zanata, jer u toj tkanini svi su simboli naših nada, naše ljubavi, naših stremljenja, svega onoga za šta smo i živeli i umirali. Simboli naše potrebe da budemo dugovečni, da trajemo. Simboli naše potrebe da pobedimo strah, da pobedimo smrt, da pobedimo sve one koji su želeli da nas slome. Svaka ta šara je priča o jednoj sudbini, je svedočanstvo o jednoj porodici. Svaka ta šara je beleg jedne kuće, jedne familije, a u ovom kraju bilo je mnogo znamenitih familija i mnogo čuvenih kuća i mnogo ljudi kojima danas dugujemo ono što imamo", navodi ministarka i dodaje: