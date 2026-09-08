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Hyundai Motor Company postaje zvanični automobilski partner UEFA Lige šampiona kroz višegodišnje partnerstvo koje počinje od sezone 2026/27.

Liga šampiona predstavlja najviši standard evropskog klupskog fudbala, okupljajući najbolje igrače i klubove, što je nivo kojem Hyundai teži i u automobilskoj industriji. IONIQ 3, razvijen u Evropi za evropske kupce, prvi je od pet značajnih novih modela koje će Hyundai predstaviti u Evropi tokom sezone 2026/27 i prvi koji će predstavljati brend u okviru ovog partnerstva.

Hyundai Motor Company objavio je da je postigao višegodišnji sporazum kojim postaje zvanični automobilski partner UEFA Lige šampiona. Partnerstvo potvrđuje posvećenost kompanije evropskom klupskom fudbalu na njegovom najvišem nivou, a počinje od sezone 2026/27 i trajaće do kraja sezone 2030/31. Fudbal je već gotovo tri decenije deo Hyundai priče. Kompanija pruža podršku ovom sportu na najvišem nivou, od najvećih međunarodnih takmičenja do klubova i fudbalskih organizacija širom sveta. Partnerstvo sa UEFA Ligom šampiona predstavlja nastavak te posvećenosti i povezivanje sa samim vrhom evropskog klupskog fudbala.

Foto: Promo

Veza između UEFA Lige šampiona i Hyundaija prevazilazi samu veličinu i globalni značaj. Timovi koji se takmiče u Ligi šampiona okupljaju talente iz svih krajeva sveta i nadmeću se na najvišem nivou u Evropi. Na sličan način, Hyundai koristi prednosti globalnog poslovanja, dok svoja vozila razvija, projektuje i proizvodi u Evropi, a zatim ih plasira širom kontinenta. Obe organizacije imaju snažno evropsko prisustvo i međunarodni uticaj. „Fudbal je deo Hyundaija gotovo 30 godina. Malo šta ima moć da poveže ljude kao fudbal, bez obzira na jezik, granice ili generacije. UEFA Liga šampiona je najbolje klupsko fudbalsko takmičenje na svetu, koje se svake nedelje igra pred najstrastvenijim navijačima u Evropi. Nakon Hyundai angažmana na Svetskom prvenstvu ovog leta, Liga šampiona predstavlja idealnu platformu za predstavljanje naših atraktivno dizajniranih vozila i funkcija koje ljubitelji fudbala cene. Dolazim iz Madrida i ovo takmičenje pratim celog života, tako da se lično radujem povezivanju sa navijačima širom Evrope. Pravo je vreme da zajedno sa Hyundaijem proslavimo najvažniju sporednu stvar na svetu“, izjavio je José Muñoz, predsednik i izvršni direktor kompanije Hyundai Motor Company. U skladu sa vizijom brenda „Progress for Humanity“, Hyundai je posvećen stvaranju novih prilika i doprinosu inkluzivnijoj budućnosti društva. Kroz partnerstvo sa UC3, zajedničkim poduhvatom UEFA i evropskih fudbalskih klubova, kompanija će kroz UEFA Ligu šampiona i svoja rešenja za mobilnost nastojati da povezuje ljude, kulture i zajednice širom Evrope. Cilj je da se dodatno približi milionima ljubitelja fudbala i istovremeno doprinese pozitivnim promenama u društvu.

Foto: Promo

UEFA Liga šampiona je najgledanije godišnje klupsko fudbalsko takmičenje na svetu, sa interesovanjem koje obuhvata približno trećinu svetske populacije. Takmičenje u kojem učestvuje 36 klubova predstavlja izuzetnu platformu za komunikaciju sa velikim brojem strastvenih ljubitelja fudbala, ali i za predstavljanje budućeg pravca razvoja Hyundaija, od robotike i fizičke veštačke inteligencije, do softverskih rešenja i pametne mobilnosti prilagođene evropskim kupcima. Hyundai je globalni brend sa snažnim prisustvom u Evropi, koje gradi više od tri decenije. Evropski tehnički centar kompanije u Riselshajmu u Nemačkoj zadužen je za razvoj i inženjering vozila, dok Evropski dizajnerski centar na istoj lokaciji oblikuje njihov dizajn i vizuelni identitet. Proizvodnja se odvija u fabrikama u Češkoj i Turskoj, dok Hyundai svoja vozila plasira na 42 evropska tržišta kroz mrežu od više od 2.000 prodajnih i postprodajnih lokacija. Dizajn, razvoj, proizvodnja i partnerska mreža kompanije svakodnevno pružaju podršku kupcima i ljubiteljima brenda širom Evrope.

Foto: Promo

Model IONIQ 3 nadovezuje se na uspehe Hyundaija u oblasti električne mobilnosti u Evropi i brojna priznanja koja potvrđuju širinu posvećenosti kompanije elektrifikaciji. Hyundai INSTER proglašen je za Svetsko električno vozilo godine 2025, dok je IONIQ 9 proglašen za Premium automobil godine u Nemačkoj za 2026. godinu. Upravo ovaj fokus na potrebe kupaca predstavlja osnovu novog partnerstva Hyundaija i UEFA Lige šampiona, u okviru kojeg kompanija preuzima ulogu zvaničnog automobilskog partnera takmičenja.