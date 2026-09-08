Slušaj vest

Nezadovoljstvo putnika kvalitetom smeštaja, kategorijom smeštajnog objekta, kašnjenje leta, nerealizovana putovanja usled otkaza putnika ili agencije, najčešći su razlozi zbog kojih su se građani u ovoj godini obraćali za pomoć turističkoj inspekciji. Sektoru turističke inspekcije za prvih osam meseci ove godine podneto je 307 predstavki na rad turističkih agencija, odnosno više od jedne prijave dnevno.

I dok najnovija prevara u kojoj su desetine turista u Srbiji, koji su putovali preko "Barcino travel" i "Travel Industry Management" iz Niša, krajem avgusta ostali bez plaćenog letovanja u Grčkoj u mestu Ofrinio bič čeka pravni epilog, statistika inspekcije otkriva da, kada se govori o prekršajima turističkih agencija, najviše zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podneto je za bespravan rad, nepoštovanje programa putovanja i ugovornih obaveza.

Turistička inspekcija Ministarstva turizma i omladine Srbije podnela je u toku 2026. godine četiri predloga za oduzimanje licence.

- Oduzeta je jedna licenca, TA Magelan Travel doo Novi Sad, dok se TA "Putopis" Novi Sad brisala iz Registra turizma pre završenog postupka za oduzimanje licence. Za dve turističke agencije postupak je u toku - ističu u turističkoj inspekciji.

Razlozi za oduzimanje licence

Foto: Seth Wenig/AP

Uslovi za oduzimanje licence propisani su Zakonom o turizmu. U najvećem broju slučajeva razlozi su: neobezbeđivanje garancije putovanja za svakog putnika, nevođenje evidencije prodatih turističkih putovanja, odnosno izdatih garancija putovanja na propisan način, kao i situacije kada agencija nije izvršila povraćaj sredstava u propisanom roku.

- Takođe, razlozi za oduzimanje licence su neobezbeđivanje smeštaja za putnike, stečaj ili likvidacija agencije, kao i izdata mera zabrane rada. Na predlog turističkog inspektora, licenca se oduzima rešenjem koje donosi ministar i koje se dostavlja Registru turizma, na osnovu koga se briše organizator putovanja iz Registra turizma - objašnjavaju u turističkoj inspekciji.

Kome se prvo obratiti za pomoć

Kada su u pitanju turistička putovanja, u slučaju bilo kog odstupanja od ugovorenog programa putovanja potrebno je da se putnik prvo obrati turističkoj agenciji organizatoru putovanja, odnosno da pisanim putem uputi reklamaciju.

- Organizator putovanja je obavezan da izda pisanu potvrdu ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je reklamacija zavedena. Organizator putovanja je dužan da na izjavljenu reklamaciju odgovori u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Rok za podnošenje reklamacije je mesec dana od dana nastanka nepravilnosti ili 15 dana od dana završetka putovanja - navode u turističkoj inspekciji.

Ukoliko ne dobije odgovor na reklamaciju ili istim ne bude zadovoljan, putnik može podneti predstavku Sektoru turističke inspekcije, u kojoj će izneti primedbe na realizaciju putovanja i uz koju će priložiti dokumentaciju u vezi sa predmetnim putovanjem (ugovor o putovanju, dokaz o plaćanju, program putovanja, eventualne dokaze sa lica mesta i slično).

Drama srpskih putnika u Grčkoj

Jarke boje kofera se teže zagube na aerodromu Foto: Shutterstock

Poslednja drama srpskih turista u Grčkoj počela je krajem avgusta još po dolasku u Ofrinio Bič, kada dvadesetak putnika, među kojima je bilo starijih, dece i dete sa invaliditetom, nije moglo da uđe u unapred plaćeni smeštaj.

Neki od njih su odmah odlučili da se vrate u Srbiju, dok su oni koji su želeli da ostanu bili prinuđeni da pronađu drugi smeštaj i plate ga iz svog džepa. Dunja Đenić iz sektora turističke inspekcije Ministarstva turizma izjavila je za da su inspektori dobili prijave građana iz Grčke.

Ona je ukazala da u ovom slučaju "Barcino Travel" nije organizator putovanja, već posrednik, dok je organizator agencija "Travel Industry Management" iz Niša. Zanimljivo je da se obe agencije u Nišu nalaze u istom lokalu, na kojem se spolja nalaze reklame agencije "Barcino tours", koja je bankrotirala u maju 2025. godine, ostavljajući stotine ljudi bez novca i letovanja. Novinari "Blica" koji su obišli poslovnice Barcina u Beogradu i Nišu naišli su na zatvorena vrata i natpis "Kolektivni godišnji odmor".

Prijave i ugostiteljskim objektima

Takođe, građani se mogu obratiti Sektoru turističke inspekcije i za sve nepravilnosti koje se odnose na ugostiteljske objekte.

Osim 307 predstavki na rad turističkih agencija, građani su za prvih osam meseci ove godine inspekciji podneli i 651 prijavu na ugostiteljstvo i druge delatnosti iz nadležnosti Sektora.

Predstavke za ugostiteljstvo odnosile su se najviše na bespravan rad, neispunjenje minimalno tehničkih uslova, neizdavanje računa...

Postupa se po svakoj predstavci

U sektoru turističke inspekcije navode da je od januara 2026. godine do danas ukupno izvršeno 5.449 inspekcijskih nadzora, redovnih i vanrednih.

- Sektor postupa po svakoj pojedinačnoj predstavci, imajući u vidu da je svaki slučaj poseban. Pored toga što Sektor turističke inspekcije postupa po predstavkama građana, sprovodi i redovne inspekcijske nadzore u skladu sa planom rada - navode u turističkoj inspekciji.

U toku 2026. godine inspektori Sektora turističke inspekcije podneli su ukupno 727 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 65 prekršajnih naloga u svim oblastima nadležnosti.