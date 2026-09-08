Dr Vasić: Konkuretna privreda zahteva stabilnu eneregetsku bazu

Nakon uvodnog dela, dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize i analitiku PKS, predstavila je ključne pokazatelje Srbije i regiona prezentacijom „Energetika u brojkama 2026 – ključni pokazatelji Srbije i regiona”.

Ona je istakla da energetika nije samo pitanje proizvodnje i troškova, već ključni faktor konkurentnosti.

Naša misija u Privrednoj komori Srbije je da sagledamo kako možemo povećati izvoz na osnovu raspoloživih resursa. Da bi naša privreda bila konkurentna, pre svega na inostranom tržištu koje nam je primarno, energetska baza mora biti stabilna. Osnovni zadatak energetskog sistema je stabilnost. To je ključni element sigurnosti, posebno za industriju, kako bi kompanije mogle da planiraju proizvodnju i budu zaštićene od potencijalnih šokova iz inostranstva. Drugi stub je održivost. Niže emisije i promena energetskog miksa su naš osnovni zadatak, jer ne možemo da proizvodimo i izvozimo ukoliko naš energetski otisak nije održiv i klimatski prihvatljiv. Treća ključna odrednica je predvidiva cena. Privreda ne traži nužno minimalnu, već predvidivu cenu na koju može računati u razumnom vremenskom periodu kako bi planirala proizvodnju, kao i odnose sa kupcima i dobavljačima. To važi za sve grane, od industrije i poljoprivrede, do sektora usluga i trgovine – rekla je dr Vasić.

Kada je reč o zelenoj tranziciji i uslovljenosti izvoza (CO2 takse), on aje pojasnila da je industrija je najveći potrošač energije.

Svi moramo biti svesni da što je veće učešće obnovljivih izvora energije u našem energetskom miksu, to će biti veća i konkurentnost naše privrede, posebno u kontekstu novih evropskih pravila o CO2 taksama i ukupnog energetskog otiska naših kompanija.