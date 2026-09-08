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Prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan završili su istorijsku posetu manastiru Hilandar, tokom koje su tri generacije Kraljevskog doma Srbije prvi put zajedno boravile u jednoj od najvećih srpskih svetinja.

Poseta Svetoj Gori imala je snažnu simboliku za porodicu Karađorđević, ali i za bratstvo manastira Hilandar, koje je goste dočekalo sa najvišim počastima, saopšteno je iz Kabineta princa Filipa.

Prestolonaslednik Aleksandar, njegov sin princ Filip i unuk princ Stefan stigli su u Hilandar 5. septembra, gde ih je dočekao iguman manastira, arhimandrit Metodije, zajedno sa hilandarskom bratijom.

U manastirskoj crkvi potom je služeno slavoslovlje u čast gostiju.

Poseta tri pokolenja porodice Karađorđević dogodila se prvi put u istoriji manastira i Svete Gore Foto: Monah Milutin Hilandarac

Tri generacije zajedno na Svetoj liturgiji

U nedelju, 6. septembra, članovi kraljevske porodice prisustvovali su Svetoj liturgiji sa brojnim vernicima. Tokom bogosluženja prestolonaslednik Aleksandar izgovorio je Molitvu Gospodnju, dok je princ Filip govorio Simvol vere.

Posebno emotivan trenutak usledio je poslednjeg dana boravka, kada je i najmlađi član porodice, princ Stefan, tokom liturgije izgovorio molitvu "Oče naš".

Ova poseta bila je posebna i zbog činjenice da su se na jednom mestu našle tri generacije Karađorđevića - deda, otac i unuk.

Igumanu Metodiju Karađorđeva zvezda

Jedan od centralnih događaja posete bilo je odlikovanje igumana Metodija.

Za zasluge koje ima za srpski narod, zemlju i Kraljevski dom Srbije, prestolonaslednik Aleksandar odlikovao ga je Kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde u stepenu Velikog oficira, drugog stepena.

Odlikovanje je uručeno pred celim bratstvom u sinodiku manastira, svečanoj prostoriji u kojoj se nalaze portreti kraljeva Aleksandra I i Petra II.

Hilandar je, inače, još 2023. godine, povodom 825 godina od osnivanja manastira, odlikovan Kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena.

Tokom ove posete članovi kraljevske porodice okačili su to odlikovanje ispred ikone Presvete Bogorodice Trojeručice.

1/4 Vidi galeriju Tri generacije Karađorđevića na Svetoj Gori Foto: Monah Milutin Hilandarac

Aleksandar: Ova poseta je za mene istinski blagoslov

Prestolonaslednik Aleksandar nije krio emocije zbog činjenice da se u Hilandaru našao zajedno sa sinom i unukom.

- Zahvalan sam Bogu na prilici da ponovo budem u našem Hilandaru. Ova četvrta poseta je za mene veoma posebna, jer sam ovde sa svojim sinom i unukom, što je istinski blagoslov - poručio je on.

Kako je istakao, Hilandar je vekovima bio čuvar vere, tradicije i identiteta srpskog naroda.

- Ovaj sveti manastir je čuvao našu nacionalnu i duhovnu snagu i pružao nadu srpskom narodu tokom svih ovih vekova otkako su ga Sveti Sava i Sveti Simeon osnovali. Ali je takođe davao snagu i mojoj porodici, u nekim od naših najtežih vremena - rekao je prestolonaslednik.

Posebno je zahvalio igumanu Metodiju i hilandarskoj bratiji na odnosu koji su kroz istoriju imali prema njegovoj porodici.

- Veze i međusobno poštovanje i ljubav između Hilandara i Karađorđevića su večne i neraskidive - poručio je Aleksandar.

Zasadili kiparis pored masline cara Dušana

Kao trajni simbol istorijske posete, tri generacije Karađorđevića zajedno su zasadile drvo kiparisa u blizini čuvene masline cara Dušana.

Deda, otac i unuk posetili su i maslinu koju je prestolonaslednik Aleksandar zasadio tokom svoje prve posete Hilandaru 1990. godine.

Prema navodima Kraljevskog doma, Aleksandar je tek četvrta osoba kojoj je manastir ukazao čast da zasadi drvo, posle cara Dušana, kralja Aleksandra Obrenovića i kralja Petra I Karađorđevića.

Prestolonaslednik Aleksandar izgovorio je Molitvu Gospodnju, dok je princ Filip govorio Simvol vere Foto: Monah Milutin Hilandarac

Filip sinu Stefanu: Postoje stvari veće od svih nas

Jedno od najupečatljivijih obraćanja tokom posete imao je princ Filip, koji je govorio o nasleđu, porodici i odgovornosti prema budućim generacijama.

- Danas su u Hilandaru zajedno tri generacije kraljevske porodice. Ali nismo došli ovde da govorimo o nama. Došli smo da se poklonimo onome što je starije, veće i trajnije od svakoga od nas - poručio je Filip.

Obraćajući se ocu, rekao je da je od njega učio o porodici, precima, narodu i dužnosti koju nosi ime Karađorđevića.

Posebnu poruku uputio je svom sinu Stefanu.

- Želim da znaš da postoje stvari veće od svih nas - vera, porodica, narod, čast, služenje drugima i odgovornost prema onima koji su bili pre nas i onima koji će doći posle nas - poručio mu je.

Filip je potom naglasio da nasleđe ne treba posmatrati kao privilegiju.

- Nasleđe nije ono što nam pripada. Nasleđe je ono za šta smo odgovorni. Naši preci nisu nam ostavili svoju istoriju da bismo samo govorili o njoj. Ostavili su nam je da bismo iz nje znali kako treba da živimo - rekao je on.

Prema njegovim rečima, tradicija nije samo čuvanje prošlosti, već "čuvanje plamena" koji svaka generacija treba da preda sledećoj.

- Zato Kraljevski dom Karađorđevića svoju ulogu ne treba da vidi kao privilegiju. Ona je pre svega dužnost - da budemo uz svoj narod, uz svoju Crkvu, uz svoje svetinje i uz sve ono što čuva naše pamćenje i naš identitet. Ne samo rečima, nego delom, vernošću i služenjem - poručio je Filip.

Karađorđevići sa bratijom Hilandara Foto: Monah Milutin Hilandarac

Iguman Metodije: Svedoci smo stvaranja nove istorije

Iguman Metodije ocenio je da je dolazak tri generacije Karađorđevića događaj koji će ostati zapisan u istoriji manastira.

On je podsetio da Hilandar u svojim riznicama i letopisima vekovima čuva sećanje na velike ličnosti i važne događaje iz istorije srpskog i drugih pravoslavnih naroda.

- Mi u Hilandaru ne samo da čuvamo tu drevnu istoriju, već se često dešava da se istorija piše i u naše vreme i da smo mi svedoci stvaranja nove istorije - rekao je iguman.

Kako je naglasio, poseta tri pokolenja porodice Karađorđević dogodila se prvi put u istoriji manastira i Svete Gore.

- I baš zbog toga, to jeste velika duhovna radost za nas - poručio je Metodije.

Posle Hilandara susret u Solunu

Po završetku boravka na Svetoj Gori, prestolonaslednik Aleksandar, princ Filip i princ Stefan posetili su Solun, gde su se sastali sa mitropolitom Lagadasa, Litisa i Rentine g. Platonom, članom Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve.

Susret je protekao u znaku tradicionalno bliskih odnosa srpskog i grčkog naroda i poštovanja koje predstavnici Grčke pravoslavne crkve imaju prema kraljevskoj porodici Srbije.

Poseta Hilandaru tako je završena nakon nekoliko dana ispunjenih molitvom, susretima i snažnom porodičnom simbolikom, a u istoriji manastira ostaće zabeležena kao prvi zajednički boravak tri generacije Karađorđevića na Svetoj Gori, navedeno je u saopštenju.