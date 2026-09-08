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Jubilarni, deseti humanitarni turnir u basketu 3x3, u organizaciji Gradske opštine Vračar, biće održan u subotu, 12. septembra, od 10 časova u Čuburskom parku. Ovogodišnji turnir ima poseban cilj, sva prikupljena sredstva biće namenjena pomoći Jovani Aksić, teško povređenoj u saobraćajnoj nesreći na Vračaru.

Vračar će 12. septembra još jednom pokazati da sport može da bude mnogo više od igre i takmičenja. Na terenu u Čuburskom parku okupiće se ekipe, prijatelji, komšije i ljudi velikog srca sa jednom namerom, da zajednički pomognu Jovani Aksić.

Jovana je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 21. jula na uglu Sazonove ulice i Ulice vojvode Dragomira, kada je automobil naleteo na nju dok se sa detetom nalazila na trotoaru. Zadobila je izuzetno teške povrede i hitno je prevezena u Urgentni centar. Dete koje je bilo sa njom, nije bilo životno ugroženo.

Iza vesti o nesreći, međutim, ostaje čovek kome su potrebni podrška, snaga i solidarnost za ono što sledi. Zato ovogodišnji humanitarni turnir ima ime i cilj koji Vračarcima mnogo znače.

Foto: Petar Aleksić

Vračarci za svoju Jovanu

Ovo će biti jubilarni, deseti humanitarni turnir u basketu 3x3 u organizaciji Gradske opštine Vračar, a organizatori su se izborili da sva sredstva prikupljena na ovogodišnjem turniru budu preusmerena za Jovanu.

Poruka turnira je jednostavna:

"Jedan tim, zajednički cilj!"

Nije važno ko je najbolji basketaš, koliko godina imate niti da li na teren izlazite zbog pobede ili druženja. Ovoga puta najvažniji rezultat neće pisati na semaforu. Meriće se brojem ljudi koji su odlučili da stanu uz Jovanu.

Turnir počinje 12. septembra u 10 časova u Čuburskom parku. Ekipu čine četiri igrača, tri na terenu i jedna zamena. Kotizacija iznosi 500 dinara po igraču, odnosno 2.000 dinara po ekipi, a starosnog ograničenja nema.

Prijave su otvorene do 10. septembra, a ekipe se mogu prijaviti putem telefona 060/724-09-09.

Cilj je da se Čuburski park tog dana ispuni ljudima, onima koji će igrati, ali i svima koji žele da dođu, podrže učesnike i pomognu da se glas o akciji čuje što dalje.

Napunimo Čuburski park za Jovanu

Organizatori pozivaju Vračarce da informaciju o turniru podele sa porodicom, prijateljima, kolegama i komšijama i da pozovu što više ljudi da se uključe.

Jer ovoga puta trojka vredi mnogo više od tri poena.

Ona može da bude deo pomoći jednoj sugrađanki u trenutku kada joj je podrška zajednice najpotrebnija.

Zato okupite ekipu, ponesite patike i dobro raspoloženje i dođite u Čuburski park. A i ako ne igrate, dođite da navijate i podržite akciju.

12. septembar, 10 časova. Čuburski park.

Vračar igra za Jovanu Aksić.

Prijave do 10. septembra: 060/724-09-09

Sastav ekipe: 4 igrača (3+1)

Kotizacija: 500 dinara po igraču / 2.000 dinara po ekipi

Uzrast: bez ograničenja