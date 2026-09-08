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Vest o smrti bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, potresla je čitav region i pokrenula lavinu emocija među mnogobrojnim poštovaocima koji ga i dalje smatraju velikim srpskim junakom.

Njegova rođaka Veselinka Mladić prisetila se trenutka kada je general uhapšen i odveden u pritvor Ujedinjenih nacija, ne skrivajući teške emocije koje su je godinama pratile.

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Foto: Printscreen Rtrs

- Kad su mi ga uhvatili da ga vode u Hag, Ratka Mladića, generala srpskog naroda što je spasio tolike duše, i njihove i naše, svaki sam dan plakala, Boga pitaj koliko dana - ispričala je Veselinka za RTRS.

Međutim, momenat kada joj je saopštena vest da je umro donela joj je potpuno drugačiji osećaj - doživela je to kao kraj njegove dugogodišnje agonije i haškog tamnovanja.

- Kad mi je Zoran rekao juče, nisam ni zaplakala. Reko: "Blago meni, vaskrsnuo moj Ratko, rodio se, što se iščupao iz Haga!" - rekla je drhtavim glasom Veselinka Mladić.

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U Hagu proveo više od decenije

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Foto: Dragan Stankovich / Zuma Press / Profimedia

General Ratko Mladić u Hagu je boravio od maja 2011. godine. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju suđeno mu je po optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini.

U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu proveo je više od 13 godina, gde mu je zdravstveno stanje iz godine u godinu bilo sve teže i narušenije, zbog čega su porodica i odbrana u više navrata tražili njegovo puštanje na lečenje.

Heroj za milione i neizbrisana ljubav naroda

Uprkos presudama Haškog tribunala, za ogroman deo srpskog naroda sa obe strane Drine general Mladić ostao je simbol otpora i čovek koji je u najtežim istorijskim trenucima stao u zaštitu svog naroda.

Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Marko Karović, Kurir

Poštovanje prema njemu i njegovoj ulozi u stvaranju Republike Srpske sačuvano je među generacijama koje ga i dalje doživljavaju kao narodnog heroja.

Hiljade ljudi na sahrani

Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Damir Dervišagić

Podsećanja radi, na poslednjem ispraćaju i sahrani generala Ratka Mladića okupio se ogroman broj ljudi. Hiljade poštovalaca, saboraca, članova porodice i građana iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore došle su da mu odaju poslednju počast i upute poslednji pozdrav čoveku za koga veruju da je dao sve za slobodu svog naroda.

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