"Kada sam čula da je Mladić umro, nisam zaplakala!" Potresne reči generalove rođake: Zbog ovoga nisam pustila ni suzu! (VIDEO)
- Veselinka Mladić kaže da je godinama plakala kada je general Ratko Mladić uhapšen i odveden u Hag, gde je proveo više od 13 godina.
- Na vest o njegovoj smrti nije zaplakala, već je to doživela kao kraj njegove haške agonije i tamnovanja.
Vest o smrti bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, potresla je čitav region i pokrenula lavinu emocija među mnogobrojnim poštovaocima koji ga i dalje smatraju velikim srpskim junakom.
Njegova rođaka Veselinka Mladić prisetila se trenutka kada je general uhapšen i odveden u pritvor Ujedinjenih nacija, ne skrivajući teške emocije koje su je godinama pratile.
- Kad su mi ga uhvatili da ga vode u Hag, Ratka Mladića, generala srpskog naroda što je spasio tolike duše, i njihove i naše, svaki sam dan plakala, Boga pitaj koliko dana - ispričala je Veselinka za RTRS.
Međutim, momenat kada joj je saopštena vest da je umro donela joj je potpuno drugačiji osećaj - doživela je to kao kraj njegove dugogodišnje agonije i haškog tamnovanja.
- Kad mi je Zoran rekao juče, nisam ni zaplakala. Reko: "Blago meni, vaskrsnuo moj Ratko, rodio se, što se iščupao iz Haga!" - rekla je drhtavim glasom Veselinka Mladić.
U Hagu proveo više od decenije
General Ratko Mladić u Hagu je boravio od maja 2011. godine. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju suđeno mu je po optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini.
U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu proveo je više od 13 godina, gde mu je zdravstveno stanje iz godine u godinu bilo sve teže i narušenije, zbog čega su porodica i odbrana u više navrata tražili njegovo puštanje na lečenje.
Heroj za milione i neizbrisana ljubav naroda
Uprkos presudama Haškog tribunala, za ogroman deo srpskog naroda sa obe strane Drine general Mladić ostao je simbol otpora i čovek koji je u najtežim istorijskim trenucima stao u zaštitu svog naroda.
Poštovanje prema njemu i njegovoj ulozi u stvaranju Republike Srpske sačuvano je među generacijama koje ga i dalje doživljavaju kao narodnog heroja.
Hiljade ljudi na sahrani
Podsećanja radi, na poslednjem ispraćaju i sahrani generala Ratka Mladića okupio se ogroman broj ljudi. Hiljade poštovalaca, saboraca, članova porodice i građana iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore došle su da mu odaju poslednju počast i upute poslednji pozdrav čoveku za koga veruju da je dao sve za slobodu svog naroda.