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Preventivni pregledi koje sprovode medicinske ekipe UKC Niš i Instituta „Niška Banja“ pokazali su danas u Jasenoviku svoj puni značaj. Kod dva pacijenta otkriveni su ozbiljniji zdravstveni problemi, zbog čega su odmah upućeni na dalju dijagnostiku i zbrinjavanje u UKC Niš.

Doc. dr Milan Lazarević istakao je da je suština ovih akcija da zdravstvena zaštita bude dostupna građanima i van velikih zdravstvenih centara.

- Naš cilj je da dođemo do ljudi, da im omogućimo pregled u mestu u kojem žive i da zdravstvene probleme otkrijemo na vreme. Današnji primer najbolje pokazuje koliko prevencija može da bude značajna - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

Doc. dr Aleksandar Nikolić naglasio je da dva pacijenta upućena u UKC Niš predstavljaju najbolju potvrdu smisla preventivnih pregleda.

- Danas smo dva pacijenta koja su došla na preventivni pregled uputili na dalje zbrinjavanje u UKC Niš. To je jasan pokazatelj da sve ovo što radimo ima smisla. Ako pravovremeno pomognemo makar jednom čoveku, uspeli smo - rekao je Nikolić.

Naredni korak biće uspostavljanje kol-centra, kako bi pacijenti kod kojih su uočeni zdravstveni problemi bili kontinuirano praćeni, podsećani na kontrole i po potrebi upućivani na dalju dijagnostiku i lečenje.