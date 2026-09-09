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Četiri stepena ujutru, a čak 36 tokom dana! Srbija se ovih dana nalazi između dva godišnja doba, pa dok se u najhladnijim delovima zemlje građani bude uz temperature koje više podsećaju na zimu, samo nekoliko sati kasnije mnogi ponovo posežu za letnjom garderobom. Upravo ovakve ogromne temperaturne razlike mogu da budu veliki stres za organizam, a građani mogu osetiti vrtoglavicu, malaksalost, razdražljivost, pa čak i nagli nedostatak vazduha, upozorava spec. opšte medicine dr Radmila Šehić za Kurir.

U Sjenici su juče ujutru izmerena svega četiri stepena, dok su Leskovac i Požega za dva stepena bila toplija. Tokom istog dana temperatura je u pojedinim skočila do čak 36 stepeni, što znači da je razlika između jutarnje i najviše dnevne bila veća od 30 stepeni!

Od četvrtka obrt

Prema najavi Republičkog hidometeorološkog zavoda, ujutru će najniža temperatura biti osam stepeni na jugu zemlje, a najviša dnevna između 31 i 36 stepeni, uz moguć lokalni pljusak na jugozapadu. Tokom noći na severu Srbije očekuje se naoblačenje, mestimično sa slabom kišom. Od sutra sledi promena vremena, uz pad temperature najpre na severu i zapadu, a od subote i u ostalim krajevima. U nedelju nas, prema prognozi RHMZ, očekuje sveže jutro, dok će dnevna temperatura u većini mesta biti između 24 i 27 stepeni.

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

Spec. opšte medicine dr Radmila Šehić kaže za Kurir da znatne razlike u temperaturi na dnevnom nivou teško podnose ljudi sa oscilativnim krvnim pritiskom.

- Pri visokim temperaturama krvni sudovi se šire, naročito na periferiji kože da bi obezbedili rashlađivanje organizma, dok pritisak pada. Suprotno tome, pri niskim temperaturama krvni pritisak raste, pa te amplitude na dnevnom nivou predstavljaju veliki teret za cirkulaciju. Najviše trpe koronarni sudovi i centralna cirkulacija u mozgu, koja je bombardovana padovima i skokovima krvnog pritiska, pa zato menja dotok kiseonika i opterećuje moždano tkivo - objašnjava dr Šehić i dodaje:

Dr Radmila Šehić o letnjim vrućinama Foto: Printscreen Prva TV

Zaštita ključna

- U mozgu se nalazi centar za termoregulaciju, koji podešava organizam i, ako je napadnut, neće odgovoriti optimalno na spoljašnje nadražaje. Uslovno rečeno, i zdrav čovek će osetiti vrtoglavice, malaksalost, razdražljivost, nagli nedostatak vazduha zbog promene u krvnom pritisku.

Doktorka ocenjuje da je kratak period adaptacije na promenu vremena, ali da se organizam može zaštititi.