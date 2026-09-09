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Kandidati iz građanstva koji pohađaju Kurs za podoficire Vojske Srbije trenutno se nalaze u završnoj fazi šetomesečnog osposobljavanja za početne podoficirske dužnosti.

Nakon uspešno završena prva dva modula u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, budući podoficiri sada prolaze stučno-specijalističku obuku u jedinicama Vojske Srbije.

Tokom ovog modula, koji traje 17 nedelja, obučavaju se za upotrebu sredstava svog roda, odnosno službe, kao i za komandovanje timom, grupom i odeljenjem i za izvođenje obuke.

1/7 Vidi galeriju U završnoj fazi Foto: Ministarstvo odbrane

U Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu, kandidati se obučavaju za odgovarajuće formacijske dužnosti u pešadiji, artiljeriji, oklopnim jedinicama i inžinjeriji. U ovoj jedinici Komande za obuku usvajaju znanja iz taktike upotrebe sredstava, naoružanja i opreme roda, strojeve, vatrene i fizičke obuke, kao i vojne topografije.

Oni koji uspešno savladaju sve planirane sadržaje krajem meseca će biti promovisani u čin vodnika i tako stupiti u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.