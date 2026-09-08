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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom Kulina gde nije mogla da sakrije suze.

"Davno sam čula da je pesma grupe Bolero 'Jelena' posvećena deci bez roditeljskog staranja. Nismo mogli da zadržimo suze tokom posete Domu Kulina kada su plesali baš uz ovu pesmu. Mnogi od njih ne govore, ali osećaju. Baš sve. Toliko je ljubavi na jednom mestu! Ovi ljudi koji o njima brinu zaslužuju najveće poštovanje i podršku", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Obraćajući se u Domu Kulina, rekla je: