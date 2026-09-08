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U 72. kolu igre na sreću Loto nije izvučena sedmica vredna čak 1.850.000 evra, ali su zato tri igrača pogodila šest brojeva i osvojila po 1.285.715 dinara.

Dobitna kombinacija u igri Loto glasila je: 14, 29, 16, 38, 11, 31 i 18

Sedmica nije izvučena, dok su tri srećna igrača osvojila "šesticu" i tako preko noći postala dinarski milioneri.

U igri Loto plus sedmica je vredela čak 3.200.000 evra, ali ni ovog puta nije bilo dobitnika.

Izvučeni su brojevi: 24, 28, 14, 19, 25, 23 i 38

Bez dobitnika je ostala i igra Džoker, u kojoj je glavni dobitak iznosio 110.000 evra.

Dobitna Džoker kombinacija bila je: 4, 0, 0, 9, 7 i 1.

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