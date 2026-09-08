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Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare na otvorenom prostoru na teritoriji Majdanpeka i to u ataru sela Rudna Glava, kao i u blizini mesta Golubinje. U oba požara nije bilo nastradalih niti povređenih osoba.

Požar u Rudnoj Glavi izbio je 3. septembra i zahvatio je uglavnom nisko rastinje, ali je na nekoliko lokacija gorela i mešovita listopadna šuma. U gašenju vatrene stihije učestvovalo je više od 60 vatrogasaca - spasilaca iz Majdanpeka, Bora, Zaječara, Požarevca i Donjeg Milanovca sa 24 vozila, pripadnici Helikopterske jedinice sa dva helikoptera, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Mosna", zaposleni u JP "Srbijašume" i u lokalnoj samoupravi, ali i građani. U ovom požaru izgorela su četiri napuštena objekta, a spaseno je nekoliko domaćinstava sa pokućstvom.

Požar u Golubinju izbio je 6. septembra. Vatrenu stihiju gasili su vatrogasci - spasioci iz Donjeg Milanovca i Bora, njih 11 sa pet vozila. Pomoć su im pružili zaposleni u Nacionalnom parku Đerdap, članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Majdanpeka i Kladova, kao i građani.

Samo od početka septembra, na teritoriji Borskog upravnog okruga, registrovano je 40 požara, od kojih je 36 bilo na otvorenom prostoru.

Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 44 požara na otvorenom prostoru. Od početka avgusta meseca, na teritoriji zemlje, registrovano je skoro 6.000 požara od kojih je više od 5.000 na otvorenom prostoru.