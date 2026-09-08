Na teritoriji Srbije trenutno aktivno 44 požara na otvorenom prostoru: Lokalizovani požari u ataru sela Rudna Glava i kod Golubinja
- Lokalizovani su požari kod Majdanpeka, u Rudnoj Glavi i blizu Golubinja, bez nastradalih i povređenih.
- Na gašenju su učestvovali vatrogasci, helikopterska jedinica, šumari, lokalne službe i građani, a u Rudnoj Glavi izgorela su četiri napuštena objekta.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare na otvorenom prostoru na teritoriji Majdanpeka i to u ataru sela Rudna Glava, kao i u blizini mesta Golubinje. U oba požara nije bilo nastradalih niti povređenih osoba.
Požar u Rudnoj Glavi izbio je 3. septembra i zahvatio je uglavnom nisko rastinje, ali je na nekoliko lokacija gorela i mešovita listopadna šuma. U gašenju vatrene stihije učestvovalo je više od 60 vatrogasaca - spasilaca iz Majdanpeka, Bora, Zaječara, Požarevca i Donjeg Milanovca sa 24 vozila, pripadnici Helikopterske jedinice sa dva helikoptera, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Mosna", zaposleni u JP "Srbijašume" i u lokalnoj samoupravi, ali i građani. U ovom požaru izgorela su četiri napuštena objekta, a spaseno je nekoliko domaćinstava sa pokućstvom.
Požar u Golubinju izbio je 6. septembra. Vatrenu stihiju gasili su vatrogasci - spasioci iz Donjeg Milanovca i Bora, njih 11 sa pet vozila. Pomoć su im pružili zaposleni u Nacionalnom parku Đerdap, članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Majdanpeka i Kladova, kao i građani.
Samo od početka septembra, na teritoriji Borskog upravnog okruga, registrovano je 40 požara, od kojih je 36 bilo na otvorenom prostoru.
Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 44 požara na otvorenom prostoru. Od početka avgusta meseca, na teritoriji zemlje, registrovano je skoro 6.000 požara od kojih je više od 5.000 na otvorenom prostoru.
- Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno - spasilačku jedinicu na broj telefona 193 - navodi se u saopštenju.