Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci.
stanje na putevima
AMSS: Usporena vožnja na deonicama na kojima su u toku radovi
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Na putevima u Srbiji danas usporenu vožnju treba očekivati na deonicama na kojima su u toku radovi, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci.
Vremenski uslovi za vožnju danas su dobri. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.
Kurir.rs/Beta
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