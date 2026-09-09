Najdeficitarnije su A i nulte krvne grupe, kao i sve ostale krvne grupe sa negativnim Rh faktorom

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Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je novi apel građanima da dobrovoljno daju krv, jer su rezerve trenutno na minimumu. Zalihe su dovoljne za svega dan i po, dok su potrebe mnogo veće.

O aktuelnoj situaciji za emisiju "Redakcija", govorila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.

Situacija sa zalihama krvi u Srbiji ponovo je zabrinjavajuća, a iz Instituta za transfuziju krvi upućen je apel građanima da se odazovu pozivu i dobrovoljno daju krv.

Kako je objasnila Knežević, rezerve su trenutno na veoma niskom nivou, a posebno nedostaju određene krvne grupe.

- Rezerve jesu i dalje smanjene, one su na jednom i po dnevnom nivou, a najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, i pozitivna i negativna, ali i sve druge negativne krvne grupe su u ovom momentu na samom minimumu - rekla je Knežević.

Situacija je posebno važna jer krv nije moguće unapred proizvesti, niti je moguće napraviti njenu veštačku zamenu. Zbog toga se sistem transfuzije oslanja na dobrovoljne davaoce koji svojim dolaskom mogu direktno pomoći pacijentima kojima je krv neophodna.

Foto: Kurir Televizija

Početak septembra dodatno smanjio odziv davalaca

Tokom letnjih meseci Institut je više puta apelovao na građane da daju krv, budući da veliki broj ljudi tokom odmora nije bio u zemlji.

Knežević je objasnila da početak septembra tradicionalno donosi dodatne probleme kada je reč o broju davalaca.

- Leto nam kalendarski još traje, temperature su i dalje prilično visoke za ovaj period godine, tako da sve to utiče na smanjen broj davalaca krvi. Ali ono što jeste neka praksa pokazala, da prva polovina septembra bude sa smanjenim odzivom davalaca krvi, pretpostavljam da na to utiče pre svega taj prvi septembar, kada deca kreću u školu, kada se roditelji suočavaju sa mnogo obaveza, i školskih i vannastavnih aktivnosti, roditeljskih sastanaka i svih drugih obaveza, da se nekako davanje krvi zaboravi, odnosno odloži za neki drugi period - navela je ona.

Međutim, kako ističe, potrebe za krvlju ne prestaju sa promenom godišnjeg doba. Naprotiv, krv je neophodna svakog dana.

- Važno je da podsetimo da je krv potrebna svakoga dana, bez obzira koji je mesec u godini, koji je dan u nedelji, i da se zahvalimo svima onima koji čuju ovaj poziv i koji se odazovu. Evo, već imamo pune krevete, to mi se dopada, ta slika ovog jutra. Znači, prvi davaoci su stigli, nadamo se da će nakon ovog uključenja još neko doći - poručila je Knežević.

Iz Instituta zato pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu i daju krv. Svaki davalac može biti od velike pomoći, posebno u trenucima kada su rezerve pojedinih krvnih grupa na minimumu.

Građani krv mogu dati u Institutu za transfuziju krvi u Ulici Svetog Save 39, svakog radnog dana od 7 do 19 časova, dok je subotom moguće dati krv od 8 do 15 časova.

- Na našem sajtu je spisak svih drugih lokacija, odnosno naših mobilnih timova koji su na terenu gde se može dati krv, tako da oni koji žele, najbolje da se informišu na sajtu ili na našim društvenim mrežama - navela je Knežević.

02:47 ZALIHE KRVI U SRBIJI NA MINIMUMU!Institut ima rezerve za samo dan i po, novi apel za građane: "Krv je potrebna svakog dana, najkritičnije A i nulta krvna grupa" Izvor: Kurir televizija

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