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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, otkrili su 6.392 prekršaja u zonama osnovnih škola tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije "Škola".

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine – ukupno 4.070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje 284 vozača.

- Napominjemo da su tokom sprovođenja akcije iz saobraćaja isključena 44 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole. Od tog broja, sedam vozača zadržano je u službenim prostorijama policije zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, a u službenim prostorijama zadržana su i četiri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju MUP-a.

Tokom prve nedelje sprovođenja akcije "Škola", u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.