Od jutra na plaži do večernje šetnje Kemerom – Sealife Kemer Resort 5★ spaja najbolje od odmora
Septembar u Kemeru ima poseban ritam. Dani su i dalje stvoreni za more i plažu, ali prijatnije temperature ostavljaju više prostora za šetnje, večernje izlaske i upoznavanje jednog od najpoznatijih letovališta Antalijske regije. Kemerje upravo zbog toga zanimljiv putnicima koji ne žele da ceo odmor provedu unutar hotelskog kompleksa.
Ovde se more i planinski pejzaž gotovo neprestano smenjuju pred očima, dok se iza hotelskih resorta nalazi grad sa restoranima, barovima, plažama i marinom. Zato lokacija hotela često može da napravi veliku razliku.
Sealife Kemer Resort 5★ nalazi se svega oko 2 km od centra Kemera, pa uspeva da spoji dve strane odmora – dane uz more i sadržaje resorta sa mogućnošću da se za svega nekoliko minuta stigne do grada.
Hotel je otvoren 2004. godine, a poslednji put renoviran 2021. Prostire se na 14.250 m² i raspolaže sa 352 smeštajne jedinice. Iako površinom ne pripada ogromnim resortima Antalijske regije, sadržaja mu ne nedostaje – nekoliko restorana i barova, bazeni, tobogani, sportske aktivnosti i sadržaji za najmlađe omogućavaju da dani u hotelu budu prilično raznovrsni.
A u Kemeru odmor teško može da se zamisli bez mora. Sealife Kemer Resort 5★ ima sopstvenu šljunkovitu plažu dugu oko 100 metara, na kojoj gosti bez doplate koriste ležaljke i suncobrane. Tako je jedan deo dana gotovo unapred rezervisan za kupanje i sunce, dok ostatak može da pripadne bazenima, aktivnostima ili odlasku do centra Kemera.
Kada poželite promenu, izbor ne prestaje na plaži. Hotel ima bazen za odrasle, relax bazen, dečji bazen, zatvoreni bazen, kao i bazen sa toboganima. Stoni tenis deo je sportske ponude bez doplate, dok se bilijar i sportovi na vodi dodatno plaćaju.
Porodicama sa decom na raspolaganju su dečji klub, animacije i bazen, pa i najmlađi gosti imaju svoj deo hotelskog programa. Upravo kombinacija plaže, bazena i sadržaja za decu čini ovaj hotel zanimljivim izborom za porodični odmor, posebno za one kojima je važna i blizina grada.
Raznovrsnost ponude Sealife Kemer Resorta 5★ prati i smeštaj u 352 jedinice. Sve sobe imaju klima-uređaj, SAT LCD TV, fen za kosu, sef, mini-bar i Wi-Fi internet. Standard Economy sobe nalaze se u prizemlju i nemaju balkon, dok su Standard sobe površine od približno 17 do 23 m² i imaju bočni pogled na more ili pogled na baštu.
Važan deo hotelske ponude je Ultra All Inclusive koncept. Doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, a u koncept su uključeni i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.
Glavni restoran Point predstavlja centralno mesto za obroke, dok hotelsku gastronomsku ponudu dopunjuju Lounge Snack Bar i Sea Side Snack, kao i Mexican, Italian i Fish restoran. Za piće i predah tokom dana i večeri gostima su na raspolaganju Elegance Bar, Cigarillo Bar i Enjoy Bar. À la carte restorani, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi i ostale usluge van Ultra All Inclusive koncepta dodatno se plaćaju.
Kada dođe vreme za nešto mirniji deo dana, hotel nudi još jednu pogodnost – gosti bez doplate mogu da koriste saunu, hamam i teretanu. Masaže i tretmani za negu lica i tela dodatno se plaćaju.
Sealife Kemer Resort 5★ nije hotel koji se oslanja na samo jedan adut. More je blizu, sopstvena plaža je deo odmora, bazeni i tobogani donose dodatnu zabavu, Ultra All Inclusive olakšava organizaciju dana, a centar Kemera udaljen je svega oko 2 km.
To znači da odmor ne mora svakog dana da izgleda isto. Jedan može da prođe između plaže i bazena, drugi uz tobogane i hotelske sadržaje, a već sledeće večeri dovoljno je krenuti ka centru Kemera.
I možda predveče Sealife Kemer Resort 5★ najbolje pokazuje prednost svoje lokacije. Dan uz more može da se nastavi večerom i odmorom u hotelu, ali i šetnjom kroz Kemer – bez potrebe da se bira između klasičnog resort odmora i atmosfere jednog od najpoznatijih letovališta turske obale.
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