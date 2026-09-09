Slušaj vest

Septembar u Kemeru ima poseban ritam. Dani su i dalje stvoreni za more i plažu, ali prijatnije temperature ostavljaju više prostora za šetnje, večernje izlaske i upoznavanje jednog od najpoznatijih letovališta Antalijske regije. Kemerje upravo zbog toga zanimljiv putnicima koji ne žele da ceo odmor provedu unutar hotelskog kompleksa.

Ovde se more i planinski pejzaž gotovo neprestano smenjuju pred očima, dok se iza hotelskih resorta nalazi grad sa restoranima, barovima, plažama i marinom. Zato lokacija hotela često može da napravi veliku razliku.

Foto: Promo

Sealife Kemer Resort 5★ nalazi se svega oko 2 km od centra Kemera, pa uspeva da spoji dve strane odmora – dane uz more i sadržaje resorta sa mogućnošću da se za svega nekoliko minuta stigne do grada. Hotel je otvoren 2004. godine, a poslednji put renoviran 2021. Prostire se na 14.250 m² i raspolaže sa 352 smeštajne jedinice. Iako površinom ne pripada ogromnim resortima Antalijske regije, sadržaja mu ne nedostaje – nekoliko restorana i barova, bazeni, tobogani, sportske aktivnosti i sadržaji za najmlađe omogućavaju da dani u hotelu budu prilično raznovrsni. A u Kemeru odmor teško može da se zamisli bez mora. Sealife Kemer Resort 5★ ima sopstvenu šljunkovitu plažu dugu oko 100 metara, na kojoj gosti bez doplate koriste ležaljke i suncobrane. Tako je jedan deo dana gotovo unapred rezervisan za kupanje i sunce, dok ostatak može da pripadne bazenima, aktivnostima ili odlasku do centra Kemera.

Foto: Promo

Kada poželite promenu, izbor ne prestaje na plaži. Hotel ima bazen za odrasle, relax bazen, dečji bazen, zatvoreni bazen, kao i bazen sa toboganima. Stoni tenis deo je sportske ponude bez doplate, dok se bilijar i sportovi na vodi dodatno plaćaju. Porodicama sa decom na raspolaganju su dečji klub, animacije i bazen, pa i najmlađi gosti imaju svoj deo hotelskog programa. Upravo kombinacija plaže, bazena i sadržaja za decu čini ovaj hotel zanimljivim izborom za porodični odmor, posebno za one kojima je važna i blizina grada. Raznovrsnost ponude Sealife Kemer Resorta 5★ prati i smeštaj u 352 jedinice. Sve sobe imaju klima-uređaj, SAT LCD TV, fen za kosu, sef, mini-bar i Wi-Fi internet. Standard Economy sobe nalaze se u prizemlju i nemaju balkon, dok su Standard sobe površine od približno 17 do 23 m² i imaju bočni pogled na more ili pogled na baštu.

Foto: Promo

Važan deo hotelske ponude je Ultra All Inclusive koncept. Doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, a u koncept su uključeni i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Glavni restoran Point predstavlja centralno mesto za obroke, dok hotelsku gastronomsku ponudu dopunjuju Lounge Snack Bar i Sea Side Snack, kao i Mexican, Italian i Fish restoran. Za piće i predah tokom dana i večeri gostima su na raspolaganju Elegance Bar, Cigarillo Bar i Enjoy Bar. À la carte restorani, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi i ostale usluge van Ultra All Inclusive koncepta dodatno se plaćaju.

Foto: Promo

Kada dođe vreme za nešto mirniji deo dana, hotel nudi još jednu pogodnost – gosti bez doplate mogu da koriste saunu, hamam i teretanu. Masaže i tretmani za negu lica i tela dodatno se plaćaju. Sealife Kemer Resort 5★ nije hotel koji se oslanja na samo jedan adut. More je blizu, sopstvena plaža je deo odmora, bazeni i tobogani donose dodatnu zabavu, Ultra All Inclusive olakšava organizaciju dana, a centar Kemera udaljen je svega oko 2 km.

Foto: Promo

To znači da odmor ne mora svakog dana da izgleda isto. Jedan može da prođe između plaže i bazena, drugi uz tobogane i hotelske sadržaje, a već sledeće večeri dovoljno je krenuti ka centru Kemera.

I možda predveče Sealife Kemer Resort 5★ najbolje pokazuje prednost svoje lokacije. Dan uz more može da se nastavi večerom i odmorom u hotelu, ali i šetnjom kroz Kemer – bez potrebe da se bira između klasičnog resort odmora i atmosfere jednog od najpoznatijih letovališta turske obale.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.