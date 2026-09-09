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Danas je dopremljena teška mehanizacija koja će raditi na proširenju šumskog puta od Bojaninih voda ka Mosoru, na širinu od 10 do 15 metara, kako bi se napravila linija odbrane od požara prema ataru sela Gornja Studena u opštini Niška Banja, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Niša Nikola Mladenović.

On je rekao da će mašine proširiti šumski put kako bi se na taj način formirala linija odbrane i sprečilo dalje napredovanje požara, preneo je RTS.

Mladenović je istakao da proglašenje vanredne situacije otvara dodatne mogućnosti za angažovanje niških preduzeća koja mogu da pomognu.

Štab za vanredne situacije naložio je JKP "Mediana" da dovozi cisterne sa vodom do Bojaninih voda kako bi vatrogasci mogli da gase požar.

Dodatno je angažovan i Studentski centar, koji priprema hranu za vatrogasce i dobrovoljce angažovane na gašenju požara.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, po preporuci Štaba za vanredne situacije, proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji Gradske opštine Niška Banja kako bi, u cilju sprečavanja širenja požara na Suvoj planini, bilo omogućeno angažovanje dodatnih snaga i mehanizacije.