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U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka.

Teren je izrazito nepristupačan. Angažovani su ruski avion "iljušin" i helikopteri MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima i meštani na konjima.

Oprez na Suvoj planini zbog jakog vetra, požar se gasi u tri rejona

Situacija sa požarom na Suvoj planini jutros je nešto bolja nego tokom jučerašnjeg dana, ali je neophodan oprez jer jak vetar može ponovo da rasplamsa vatru i poništi rad vatrogasaca, kaže za RTS načelnik Sektora za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović.

"Jutros je situacija za nijansu bolja nego tokom jučerašnjeg dana. Međutim, moramo biti oprezni jer vremenski uslovi i prilike mogu da pokvare kompletan rad vatrogasaca prethodnog dana. Danas je jak vetar, pa takođe očekujemo probleme tokom današnjeg dana", rekao je Mitrović.

1/4 Vidi galeriju Požar na Suvoj planini Foto: RTS Printscreen

Požar na Suvoj planini gasi se šesti dan, a nepristupačan teren, visoke temperature i vetar otežavaju rad vatrogasaca.

Vatra se gasi u tri rejona, dodaje Mitrović.

Kako je objasnio, prvi rejon je ispod vrha Sokolov kamen, odakle se požar kreće ka vrhu Mosor.

"Vatra je tokom jučerašnjeg dana prešla na teritoriju gradske opštine Niška Banja, zbog čega je Grad Niš proglasio vanrednu situaciju za deo teritorije te opštine. To je omogućilo angažovanje nekoliko građevinskih mašina koje će probiti planinarski put, kako bi terenska vozila mogla da stignu do tog područja i kako bi bila postavljena linija odbrane koja bi sprečila širenje požara ka Niškoj Banji, odnosno ka zapadu", kaže Mitrović.

Drugi rejon je iznad sela Kosmovac, gde su raspoređeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Pirota. Na toj lokaciji je tokom jučerašnjeg dana više puta dejstvovao helikopter MUP-a Srbije, a situacija je sada pod kontrolom.

Treći rejon je kompleks četinarske šume Pasarelo, gde postoji rizik da vatra zahvati četinare. Ekipe su raspoređene i na tom području kako bi zaštitile kompleks šume.

Stižu "iljušin" i helikopteri

Tokom dana očekuje se nastavak gašenja požara iz vazduha uz pomoć aviona "iljušin", koji se nalazi na niškom aerodromu, kao i helikoptera MUP-a Srbije.

"Oni će dobiti koordinate, uglavnom one gde pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica ne mogu da dopru. I dalje imamo takve lokacije nedostupne, tako da je značajna pomoć od gašenja iz vazduha uz pomoć letelica", naveo je Dmitrović.

Vatrogascima na terenu pomažu pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva i meštani. Zbog nepristupačnog terena uključili su se i motociklisti, koji vodu u rančevima prevoze do vatrogasaca, dok meštani vodu dopremaju konjima.

Na području na kojem je požar izbio nema kuća, drugih objekata ni životinja.

Ne jenjavaju požari širom Srbije. Zbog izuzetno nepristupačnog terena na Suvoj planini dejstvo sa zemlje je ograničeno, pa se vatra gasi iz vazduha helikopterima MUP-a i ruskim avionom "iljušin".

U opštini Niška Banja tokom jučerašnjeg dana proglašena je vanredna situacija.

Teška mehanizacija stigla je na Bojanine vode, gde se radi na proširenju šumskog puta od Bojaninih voda ka Mosaru na 10 do 15 metara, kako bi se napravila linija odbrane ka ataru sela Gornja Studena.

Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna Glava i blizini mesta Golubinje je lokalizovan.