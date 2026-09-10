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Natalitet je danas jedan od najvećih demografskih izazova sa kojima se suočava gotovo cela Evropa. Srbija je prepoznala značaj ovog pitanja, pa se iz godine u godinu povećavaju izdvajanja za podršku roditeljima i deci.

Tako roditelji za prvo dete dobijaju roditeljski dodatak od čak 500.000 dinara, a uz to i dodatnih 7.500 dinara za nabavku opreme za bebu.

Fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti reproduktivne medicine, uključujući veštačku inteligenciju u embriologiji Foto: Shutterstock

Dolazak deteta u porodicu jedan je od najlepših trenutaka u životu roditelja, ali istovremeno donosi i brojne nove troškove. Od kreveca, kolica i autosedišta, do garderobe, pelena i svega što je bebi potrebno od prvog dana.

Upravo zato država kroz različite mere nastoji da finansijski podrži porodice i olakša im prve godine roditeljstva.

Ko ima pravo na roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovima propisanim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Jedan od osnovnih uslova je da je majka državljanka Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji. U određenim situacijama pravo može ostvariti i otac deteta.

Ovo su iznosi:

Na cucle troše 70 evra, a proda se i po 2.000 komada mesečno Foto: Shutterstock

Prvo dete - 507.500 dinara

500.000 dinara roditeljskog dodatka

7.500 dinara za nabavku opreme za bebu

- Roditeljski dodatak se isplaćuje jednokratno

Drugo dete - 742.500 dinara

600.000 dinara roditeljskog dodatka

135.000 dinara jednokratne pomoći

7.500 dinara za nabavku opreme

- Roditeljski dodatak se isplaćuje u 24 mesečne rate od po 25.000 dinara

Treće dete - 2.422.500 dinara

2.280.000 dinara roditeljskog dodatka

135.000 dinara jednokratne pomoći

7.500 dinara za nabavku opreme

- Roditeljski dodatak se isplaćuje u 120 mesečnih rata od po 19.000 dinara

Četvrto dete - 3.187.500 dinara

3.180.000 dinara roditeljskog dodatka

7.500 dinara za nabavku opreme

- Roditeljski dodatak se isplaćuje u 120 mesečnih rata od po 26.500 dinara

Iznosi od 500.000, 600.000, 2.280.000 i 3.180.000 dinara predstavljaju roditeljski dodatak.

Važno: Dodatnih 135.000 dinara odnosi se na posebnu jednokratnu pomoć za drugo i treće dete, dok je 7.500 dinara paušal za nabavku opreme za dete.

Kako se prijavljuje

Foto: Kurir/D.Š.

Procedura je danas jednostavnija, jer roditelj zahtev može da podnese odmah nakon rođenja deteta u porodilištu.

Na osnovu ovlašćenja roditelja, ovlašćeni radnik zdravstvene ustanove zahtev elektronskim putem prosleđuje nadležnom organu.

Ukoliko roditelj ne podnese zahtev u porodilištu, može to učiniti direktno kod nadležnog organa, ali najkasnije do dana kada dete navrši godinu dana.

Dakle, roditelji ne moraju da čekaju da izađu iz porodilišta kako bi pokrenuli proceduru - zahtev za roditeljski dodatak može se pokrenuti odmah nakon rođenja bebe.

Pomoć povećana za gotovo 45 odsto

Koliko je podrška porodicama povećana najbolje pokazuje poređenje iznosa. Početkom 2023. godine roditeljski dodatak za prvo dete iznosio je 345.398,70 dinara. Od januara 2024. godine iznos je povećan na 371.614,46 dinara, a nakon julskog usklađivanja iste godine iznosio je 380.161,59 dinara.

Nakon izmene zakona koja je stupila na snagu 1. novembra 2024. godine, roditeljski dodatak za prvo dete povećan je na 500.000 dinara, za decu rođenu od 1. januara 2024. godine, što znači da je u odnosu na početak 2023. godine pomoć za prvo dete danas veća za 154.601,30 dinara, odnosno gotovo 45 odsto.

Foto: Shuttersrtock

Pomoć porodicama i za rešavanje stambenog pitanja

Podrška roditeljima ne završava se roditeljskim dodatkom. Država dodatno pomaže porodicama i pri rešavanju stambenog pitanja. Majke koje prvi put stiču nekretninu mogu da ostvare pravo na novčana sredstva za kupovinu stana ili kuće, odnosno za izgradnju porodične stambene nekretnine. Za ovu namenu je u budžetu Srbije za 2026. godinu opredeljeno 1,151 milijardi dinara, dok je prethodne godine bilo izdvojeno 750 miliona dinara.