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Za ovu meru iz republičkog budžeta, kako su saopštili nadležni izdvojeno je čak 3,7 milijardi dinara, čime su hroničnim bolesnicima i penzionerima znatno smanjeni troškovi redovne terapije.

Nova pravila donose drastično niže cene u apotekama za dve ključne grupe lekova:

- 16 lekova protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi): Država preuzima 70 odsto cene leka, dok građani plaćaju preostalih 30 odsto.

Umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za pacijente sada iznosi od 600 do 1.100 dinara.

- dva leka za lečenje srčane slabosti: Država pokriva 50 odsto cene. Građani su ove terapije do sada plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok je nova doplata fiksnih oko 1.700 do 2.200 dinara.

Detaljni spisak i cene lekova koji su pojeftinili

Apoteke zatvorene Foto: BearFotos/Shutterstock

Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50 odsto, pacijent 50)

FORXIGA (dapagliflozin) - pacijent plaća 2.228

JARDIANCE (empagliflozin) - pacijent plaća 2.228

Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30%

(lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30% BEREVIN (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10

DAXANLO (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10

ELIQUIS (apiksaban) - pacijent plaća 183,70 - 1.102

ENGAP (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

PRADAXA (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 391,30 - 840,10

RISAGAL (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RIVAROKSABAN SK (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RIVAROX (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10

ROTEAS (edoksaban) - pacijent plaća 1.108,80

ROXELANA (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RUFIXALO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RUNAPLAX (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

TROMBOCEN (rivaroksaban) - pacijent plaća 634,40

XANIRVA (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10

XARELTO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

XERDOXO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

* Iznosi su u dinarima

Trajna mera države

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tada objasnio da pacijenti lekove koje su plaćali u punoj ceni za antikoagulantnu terapiju i lekovi za srčanu insuficijenciju koji imaju recept svog izabanog lekara odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, a država plaća deo troškova.

Naveo je da su u prvoj grupi dva leka za srčanu insuficijenciju koji su se, kako je objasnio, dosad nalazili isključivo na listi A strogo definisano za indikacije neregulisane šećerne bolesti, odnosno dijabetes melitus tipa 2.

- Oni ostaju na toj listi za pacijente koji su ih do sada imali, dijabetes tip 2, dijabetes melitus tip 2, ali novo je da ovi lekovi sada mogu uz recept da se kupe. Jedan od tih lekova do sada je bez recepta koštao 4.457, a sada s receptom 2.228 dinara, dok je drugi lek bez recepta koštao 4.561 dinar, a sada s receptom 2.280 dinara. Znači, upola cene, 50 odsto cene preuzela je da plati država - istakao je ranije Lončar.

Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Naveo je da su u drugoj grupi oralni antikoagulansi i da će građani dobiti 16 lekova za antikoagulantnu terapiju koji mogu da se koriste kao prevencija moždanog udara, prevencija sistemske embolije kod pacijenata s nevalvularnim aritmijama, kod pacijenata koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika.

- Pojeftinjenje ovih lekova je trajna mera i nije vremenski ograničena - naglasio je.

Ove stvari spasavaju živote ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je tada da će svi ljudi koji primaju terapije imati mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada.

- Ono što je meni najvažnije to je da kažem da su ovo stvari koje spasavaju glavu, spasavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili - da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti s dobrim vestima, ne samo za penzionere, već, rekao bih, za sve građane naše zemlje - naglasio je Vučić.

Država vodi računa o građanima

Premijer Đuro Macut je tada ocenio da merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.