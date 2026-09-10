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Način na koji turisti troše novac tokom odmora na Jadranu često je tema koja izaziva velike rasprave. Upravo zato nedavno je pažnju privukla objava jednog Crnogorca, nakon što je opisao razgovor sa turistom iz Srbije koji je, kako tvrdi, tokom sedam dana letovanja u Crnoj Gori potrošio manje od 500 evra.

Korisnik Iks-a koji se predstavlja kao "QuietCounter" navodi da mu je Srbin tokom razgovora otkrio da je za nedelju dana u Crnoj Gori ukupno potrošio 300 evra, uključujući smeštaj i gorivo, dok je svega 40 evra potrošio u samoj zemlji. Vidno iznerviran tom informacijom, objavu je predstavio kao primer onoga što turisti ne treba da rade, što je izazvalo brojne reakcije.

"E, to vam je slika i prilika crnogorskog turizma"

- Elitni turizam. Pričam sa gostom iz Srbije kako mu je u Crnoj Gori, a on kaže: "Lepo, za sedam dana sam potrošio ukupno 300 evra". Smeštaj je platio 25 evra po noćenju za dve osobe - ukupno 175 evra. Na gorivo je potrošio još 100 evra, a svega 40 evra ostavio u Crnoj Gori na ostalo... Sve je doneo sa sobom, spakovano u plastične kutije, i unapred isplanirao svaki dan.... E, to vam je slika i prilika crnogorskog turizma - gost za sedam dana potroši 40 evra u našoj zemlji - napisao je on.

U nastavku je kritikovao takve turiste, navodeći da nakon dolaska u Crnu Goru "pljuju po Crnoj Gori", i zapitao se i u kojem bi mestu mogli da letuju za taj novac.

Da li su za vreme postojanja SFRJ svi mogli da letuju Foto: RINA

"Prestanite da vređate Srbe po društvenim mrežama"

Njegova objava ubrzo je izazvala brojne reakcije korisnika, koji su mahom kritikovali njegov stav. Jedan korisnik istakao je da nema ništa sporno u tome da turisti biraju jeftiniji način letovanja, posebno kada nisu zadovoljni odnosom cene i kvaliteta:

- Niko nije rekao da je to elitni turizam, ali je dozvoljeno i imaju pravo na to. Mogu sebi priuštiti značajno više, ali kad odem u visoko rangiran restoran u Boki i dobijem jelo spremljeno od osrednjih sastojaka na osrednji način po paprenoj ceni, podržavam jeftina letovanja.

Drugi korisnik je kritikovao turističku ponudu u Crnoj Gori i poručio da bi, umesto vređanja turista, trebalo rešavati probleme sa kojima se gosti suočavaju:

- Elitni pružaoci turističkih usluga, prestanite da vređate Srbe po društvenim mrežama. Obezbedite parking mesto, obezbedite mesto na plaži, regulišite kanalizaciju da ne bi svaki drugi gost dobio stomačni virus, ne divljajte sa cenama po restoranima, sve to obezbedite pa se onda nečemu nadajte. Ja sam rado dolazio kod vas, ali sam se prebacio na letovanje u Grčkoj jer za isti novac letuješ sa manje stresa. Stvarno mi to u životu ne treba.

"Je l' nam kriv taj turista ili naša ponuda?"

Jedan korisnik ukazao je na kontradiktornost u odnosu prema turistima i njihovom novcu:

- Kad ne ostavljaju pare, pljujete ih, kad hoće da ostave, gledate da ih oderete na maksimum i posle kme, kme.

Na kraju, javio se i jedan Crnogorac te istakao da smatra da bi fokus trebalo da bude na kvalitetu turističke ponude, a ne na tome koliko pojedinačni turista troši.

- Ne razumem, je l' nam kriv taj turista ili naša (nikakva) ponuda? - upitao je on.

"Treba zabraniti sirotinji da letuje"

Nakon mnogobrojnih komentara, Crnogorac se još jednom oglasio, te u novoj objavi pokušao da objasni svoje stavove.

Naveo je da mu se i ranije u realnom životu dešavalo da ljudi burno reaguju kada govori o turistima koji, kako smatra, veoma malo troše i loše se ponašaju. Prema njegovim rečima, takve komentare posebno lično shvataju ljudi koji nemaju veze sa turizmom niti imaju velika primanja - i koji zbog svega imaju "agresivne reakcije".

- Svet posmatraju iz svog ugla... Treba, izgleda, zabraniti sirotinji da letuje - zaključio je on, a potom novom objavom dodatno podgrejao raspravu na Iks-u.