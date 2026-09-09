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Đaci neće morati dugo da čekaju na prvi predah od školskih obaveza već u novembru stiže prvi mini-raspust! Jesenji odmor zakazan je od 11. do 13. novembra, a tokom ove školske godine osnovce očekuje ukupno pet raspusta, uključujući zimski, Sretenjski, prolećni i letnji.Ministarstvo prosvete objavilo je kompletan školski kalendar, pa su roditeljima i učenicima već poznati svi važni datumi.

Nova školska godina tradicionalno je počela 1. septembra, a prvo polugodište trajaje do srede, 30. decembra, nakon čega sledi najduži odmor tokom prvog dela godine.

Ali pre zimskog raspusta đake očekuje jedan kraći predah.

Prvi raspust već u novembru

Jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra, a učenici se u klupe vraćaju nakon 13. novembra.

Posebno je zanimljivo da će se 10. novembra nastava održavati prema rasporedu časova za petak, prema školskom kalendaru.

Novembarski odmor tako će biti prvi trenutak tokom školske godine kada će učenici moći nakratko da predahnu od svakodnevnih školskih obaveza.

Zimski raspust najduži u prvom polugodištu

Posle jesenjeg predaha sledi nastavak nastave sve do kraja decembra, a onda i veliki zimski raspust.

Đake u Srbiji ove školske godine čeka pet raspusta Foto: Shutterstock

On počinje 31. decembra 2026. godine, a završava se 15. januara 2027. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara, kada se učenici ponovo vraćaju u školske klupe. Prvo polugodište, podsetimo, završava se 30. decembra, pa će deca tokom prazničnog perioda imati priliku za duži odmor.

U februaru Sretenjski raspust

Na novi odmor neće se dugo čekati. Sretenjski raspust zakazan je od 15. do 19. februara 2027. godine. Nakon ovog odmora nastava se nastavlja tokom marta i aprila, sve do još jednog dužeg predaha koji učenike očekuje krajem aprila.

Prolećni raspust spaja se sa praznicima

Prolećni raspust počinje u petak, 30. aprila 2027. godine, a završava se u utorak, 4. maja. U tom periodu pada i Uskrs, koji se naredne godine obeležava 2. maja.

To će učenicima omogućiti nekoliko uzastopnih slobodnih dana, nakon čega se nastava nastavlja do završetka školske godine.

Kada se završava škola?

Za većinu osnovaca poslednji nastavni dan biće petak, 11. jun 2027. godine. To se odnosi na učenike od prvog do sedmog razreda. Nakon toga počinje letnji raspust, koji za njih traje od 14. juna do 31. avgusta 2027. godine.

Osmaci će, međutim, školsku godinu završiti ranije. Njima nastava prestaje 28. maja 2027. godine, ali ih nakon toga očekuju obaveze vezane za završni ispit.

Osmaci, ovo su datumi koje morate da zapamtite

Školski kalendar za osnovne škole za 2026/27. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Za učenike osmog razreda naredna školska godina biće posebno važna zbog završetka osnovnog obrazovanja i upisa u srednju školu.

Prva velika provera znanja biće probni završni ispit 19. i 20. marta 2027. godine.

Zatim slede prijemni ispiti za određene specijalizovane i umetničke škole, kao i odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima. Oni su zakazani za 23, 24. i 25. april, kao i 7, 8. i 9. maj 2027. godine. Najvažniji datumi dolaze u junu, završni ispit biće održan 14, 15. i 16. juna 2027. godine.

Dok će mlađi osnovci već biti na letnjem raspustu, osmaci će tako imati još nekoliko važnih obaveza nakon završetka redovne nastave.