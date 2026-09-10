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Hrabrost, upornost, ljubav prema životu, samo su neke od reči koje bi mogle da opišu Vanju Petrovića (23) iz Čačka i ponovo ne bi bilo dovoljno. Ovom mladiću dijagnostifikovana je cerebralna paraliza i od detinjstva je prikovan za invalidska kolica. Međutim, to ga nije sprečilo da postane jedan od najboljih studenta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Sada se ovaj mladić može zvanično pohvaliti i fakultetskom diplomom, jer je uspešno završio studijski program Informacione tehnologije i diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, sa prosečnom ocenom 9,67. Svoje obrazovanje planira da nastavi na master akademskim studijama na istom smeru.

Tokom studiranja, Vanja je ispunjavao i uspešno savladao svoje akademske obaveze. U ostvarivanju svakodnevnih aktivnosti u vezi sa radom i boravkom na fakultetu značajnu podršku pružali su mu roditelji, profesori i kolege, posebno u tehničko-organizacionim aspektima. Vanjin uspešan završetak studija predstavlja rezultat kontinuiranog rada i zalaganja, uz podršku okruženja i akademske zajednice. On je tokom studiranja bio ravnopravni član studentske zajednice i svojim angažovanjem i rezultatima uspešno priveo kraju osnovne akademske studije. Dobitnik je stipendije Univerziteta u Kragujevcu koja se dodeljuje najboljim studentima, navodi se u saopštenju Fakulteta tehničkih nauka.

Vanja Petrović je takođe i simbol aktivnog odnosa prema životu. Zajedno sa prijateljima učestvovao je na petnaestak polumaratona širom prostora bivše Jugoslavije, pomerajući granice onoga što se smatra teško ostvarivim ciljevima. Osnivač je i organizacije WeWheelRun, čija je misija promocija solidarnosti i vidljivosti osoba sa invaliditetom kroz sport i zajedničke aktivnosti.

Početkom ove godine Udruženje sportskih novinara Čačka dodelilo mu je specijalnu nagradu za sportske uspehe osoba sa invaliditetom.

- Njegov primer ujedno ukazuje na značaj stvaranja pristupačnog i podsticajnog akademskog okruženja u svakom smislu, u kojem se studentima omogućava da u skladu sa svojim individualnim potrebama nesmetano ostvaruju obrazovne ciljeve. Nakon stečene diplome, Vanja planira da nastavi školovanje na master akademskim studijama takođe na smeru Informacione tehnologije, sa ciljem daljeg unapređivanja znanja i kompetencija u navedenoj oblasti - dodaje se u saopštenju.